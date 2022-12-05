Samsung'un GDDR7 bellekleri hızları iki katına çıkartacak

Görünen o ki yeni nesil GDDR7 bellek standardı, mevcut GDDR6'ya göre bant genişliğini ve yoğunluğunu iki katına yükseltecek. Samsung’a ait bir sunum olduğu belirtilen ve Ian Cutress tarafından paylaşılan görsele göre yarı iletken devi, GDDR7 belleklerde 36 Gbps hız için PAM3 sinyalini kullanacak.
PAM3 sinyali kullanılacak
Geleneksel GDDR6 bellek, 14 Gb/sn'den başlayan 24 Gb/sn seviyesine ulaşabilen veri hızlarına ulaşmak için NRZ veya PAM2 sinyalini kullanmakta. Intel'in daha önce duyurduğu 80G Thunderbolt arayüzü ve USB arayüzünün de PAM3 sinyalini kullanacağını belirtmekte fayda var. Bununla birlikte Nvidia RTX 3080 ve 3090’da yer alan Micron GDDR6X (18 Gb/sn ile 23 Gb/sn) belleklerde ise PAM4 sinyali kullanıldı.
Veri hızları iki katına çıkacak
Performans tarafındaysa slaytta Samsung, 36 Gb/sn veri hızına atıfta bulunuyor. Bu değere göre GDDR7, veri hızı bakımından GDDR6 belleklere göre iki kat daha hızlı olacak. Yine bu veriye dayanarak 256 bit bellek veri yoluna sahip tipik bir GPU, 36 Gb/sn dereceli GDDR7 bellek kullanırken 1152 GB/s bellek bant genişliğine rahatlıkla ulaşabilecek. 384 bit bellek arayüzlerine sahip üst düzey GPU'lar ise 1728 GB/sn değerlerini görebilecek. Öte yandan GDDR7 belleklerin halen geliştirildiğini ve henüz piyasaya ne zaman gireceklerinin belli olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım