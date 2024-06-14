SK Hynix, GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlıyor

SK Hynix’in GDDR7 bellekleri 2024 sonunda üretimde
Öte yandan Samsung ve Micron, GDDR7 bellekleri müşterilerine örneklemeye de başladıklarını açıklamıştı. SK Hynix ise bu konuda bir duyuru yapmadı, bu da firmanın rakiplerinin biraz gerisinde kalmış olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak firmanın çalışan örnekleri Computex’te sergilediğini de belirtelim.
GDDR7, GDDR6'dan 86 daha fazla pin getirirken aynı yonga boyutlarını koyuyor. Bununla birlikte 1,5 TB/sn'nin üzerinde sistem bant genişliğinin de standart hale gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar firmaların açıklamalarına bakacak olursa GDDR7 bellekler ile oyunlarda da yüzde 30’lara varan performans artışları yaşanacak. Bu belleklerin ekran kartlarında yer almanın yanı sıra yapay zeka GPU’larında HBM’e ucuz bir alternatif olmaları da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.