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    SK Hynix, GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlıyor

    GDDR7 bellekler geliyor ve üreticiler 2024 içinde bellekleri bantlardan çıkarmaya başlıyor. Son olarak SK Hynix’te GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlayacağını açıkladı.
    SK Hynix, GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlıyor Tam Boyutta Gör
    SK Hynix’in geçtiğimiz günlerde GDDR7 belleklerin hacimli üretimine 2025'in ilk çeyreğinde başlamayı planladığı bildirilmişti. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada bu bilginin geçerli olmadığı, GDDR7 belleklerde seri üretime 2024’ün son çeyreğinde başlamayı hedefledikleri belirtildi. Böylelikle GDDR7 belleklerin seri üretimi üç büyük yonga üretici tarafından yıl içerisinde başlamış olacak.

    SK Hynix’in GDDR7 bellekleri 2024 sonunda üretimde

    SK Hynix, GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hem Samsung hem de Micron, geçtiğimiz haftalarda GDDR7 belleklerim üretimine 2024’ün ikinci yarısında başlayacaklarını açıkladı. Bu iki firmaya şimdi de SK Hynix katıldı. SK Hynix’in GDDR7 ürün yelpazesinde 16Gb ve 24Gb kapasiteli ve 40 GT/s'ye varan veri aktarım hızlarına sahip yongalar yer alacak. SK Hynix'in ilk GDDR7 ürünü muhtemelen 30 GT/s'den daha yüksek bir veri aktarım hızına sahip 16Gb modüllerden oluşacak. Ancak şimdilik bu konuda rakiplerinin aksine net bit bilgi yok.

    Öte yandan Samsung ve Micron, GDDR7 bellekleri müşterilerine örneklemeye de başladıklarını açıklamıştı. SK Hynix ise bu konuda bir duyuru yapmadı, bu da firmanın rakiplerinin biraz gerisinde kalmış olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak firmanın çalışan örnekleri Computex’te sergilediğini de belirtelim.

    GDDR7, GDDR6'dan 86 daha fazla pin getirirken aynı yonga boyutlarını koyuyor. Bununla birlikte 1,5 TB/sn'nin üzerinde sistem bant genişliğinin de standart hale gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar firmaların açıklamalarına bakacak olursa GDDR7 bellekler ile oyunlarda da yüzde 30’lara varan performans artışları yaşanacak. Bu belleklerin ekran kartlarında yer almanın yanı sıra yapay zeka GPU’larında HBM’e ucuz bir alternatif olmaları da bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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