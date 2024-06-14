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Tam Boyutta Gör SK Hynix’in geçtiğimiz günlerde GDDR7 belleklerin hacimli üretimine 2025'in ilk çeyreğinde başlamayı planladığı bildirilmişti. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada bu bilginin geçerli olmadığı, GDDR7 belleklerde seri üretime 2024’ün son çeyreğinde başlamayı hedefledikleri belirtildi. Böylelikle GDDR7 belleklerin seri üretimi üç büyük yonga üretici tarafından yıl içerisinde başlamış olacak.

SK Hynix’in GDDR7 bellekleri 2024 sonunda üretimde

Tam Boyutta Gör Hem Samsung hem de Micron, geçtiğimiz haftalarda GDDR7 belleklerim üretimine 2024’ün ikinci yarısında başlayacaklarını açıkladı. Bu iki firmaya şimdi de SK Hynix katıldı. SK Hynix’in GDDR7 ürün yelpazesinde 16Gb ve 24Gb kapasiteli ve 40 GT/s'ye varan veri aktarım hızlarına sahip yongalar yer alacak. SK Hynix'in ilk GDDR7 ürünü muhtemelen 30 GT/s'den daha yüksek bir veri aktarım hızına sahip 16Gb modüllerden oluşacak. Ancak şimdilik bu konuda rakiplerinin aksine net bit bilgi yok.

Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? 2 gün önce eklendi

Öte yandan Samsung ve Micron, GDDR7 bellekleri müşterilerine örneklemeye de başladıklarını açıklamıştı. SK Hynix ise bu konuda bir duyuru yapmadı, bu da firmanın rakiplerinin biraz gerisinde kalmış olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak firmanın çalışan örnekleri Computex’te sergilediğini de belirtelim.

GDDR7, GDDR6'dan 86 daha fazla pin getirirken aynı yonga boyutlarını koyuyor. Bununla birlikte 1,5 TB/sn'nin üzerinde sistem bant genişliğinin de standart hale gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar firmaların açıklamalarına bakacak olursa GDDR7 bellekler ile oyunlarda da yüzde 30’lara varan performans artışları yaşanacak. Bu belleklerin ekran kartlarında yer almanın yanı sıra yapay zeka GPU’larında HBM’e ucuz bir alternatif olmaları da bekleniyor.

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SK Hynix, GDDR7 belleklerin üretimine bu yıl başlıyor