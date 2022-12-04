Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4080 karaborsacıların elinde kaldı

    GeForce RTX 4080 ekran kartını fahiş fiyattan satmayı umut eden stokçular şoka uğradı. Kartlar ilgi görmediği gibi Newegg de ürünleri geri iade kabul etmiyor.   
    1
    GeForce RTX 4080 Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi dönemi ve madenciliğin yükselişi ile birlikte ekran kartlarındaki stok sıkıntısı karaborsacıların gelir kapısı olmuştu. Ekran kartlarını çıktığı gün stoğa atan fırsatçılar sonrasında fahiş fiyatlardan satıyordu. Ne var ki GeForce 4000 serisi işleri bozdu.

    GeForce RTX 4080 karaborsacıların kâbusu oldu

    GeForce RTX 4090 ekran kartının peynir ekmek gibi satılması ile birlikte karaborsacılar GeForce RTX 4080 ekran kartını stoklamaya başladı. 1200$ fiyatının üzerine çıkarak kâr elde edeceğini düşünenler ise hayal kırıklığına uğradı.

    GeForce RTX 4090 ekran kartının TFLOPS başına 19.5$ olmasına karşın RTX 4080 ekran kartının 24.6$ olması oyuncuların tercihini de etkiliyor. Bu nedenle RTX 4090 ekran kartına ilgi daha fazla oldu.

    Oyuncular ilgi göstermeyince RTX 4080 ekran kartları elde kaldı. Özellikle Newegg ticaret platformunun RTX 4080 ekran kartlarını iade almaması ve sadece yenisi ile değiştirmesi bunda etkili oldu. Ayrıca iade için de belirli bir kesinti ortaya çıktı. Facebook gibi platformlarda çıkış fiyatına kadar inmek zorunda kalan stokçuların olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde diğer RTX 4000 ekran kartlarının da piyasaya çıkması stokçuların işini daha da zorlaştırabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    59 Kişi Okuyor (7 Üye, 52 Misafir) 27 Masaüstü 32 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    890 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, GeForce RTX 4080 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,1b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı323b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız