GeForce RTX 4080 karaborsacıların elinde kaldı

GeForce RTX 4080 karaborsacıların kâbusu oldu
GeForce RTX 4090 ekran kartının peynir ekmek gibi satılması ile birlikte karaborsacılar GeForce RTX 4080 ekran kartını stoklamaya başladı. 1200$ fiyatının üzerine çıkarak kâr elde edeceğini düşünenler ise hayal kırıklığına uğradı.
GeForce RTX 4090 ekran kartının TFLOPS başına 19.5$ olmasına karşın RTX 4080 ekran kartının 24.6$ olması oyuncuların tercihini de etkiliyor. Bu nedenle RTX 4090 ekran kartına ilgi daha fazla oldu.
Oyuncular ilgi göstermeyince RTX 4080 ekran kartları elde kaldı. Özellikle Newegg ticaret platformunun RTX 4080 ekran kartlarını iade almaması ve sadece yenisi ile değiştirmesi bunda etkili oldu. Ayrıca iade için de belirli bir kesinti ortaya çıktı. Facebook gibi platformlarda çıkış fiyatına kadar inmek zorunda kalan stokçuların olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde diğer RTX 4000 ekran kartlarının da piyasaya çıkması stokçuların işini daha da zorlaştırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
59 Kişi Okuyor (7 Üye, 52 Misafir) 27 Masaüstü 32 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
890 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, GeForce RTX 4080 ve