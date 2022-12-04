GeForce RTX 4080 karaborsacıların elinde kaldı

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi dönemi ve madenciliğin yükselişi ile birlikte ekran kartlarındaki stok sıkıntısı karaborsacıların gelir kapısı olmuştu. Ekran kartlarını çıktığı gün stoğa atan fırsatçılar sonrasında fahiş fiyatlardan satıyordu. Ne var ki GeForce 4000 serisi işleri bozdu.

GeForce RTX 4080 karaborsacıların kâbusu oldu

GeForce RTX 4090 ekran kartının peynir ekmek gibi satılması ile birlikte karaborsacılar GeForce RTX 4080 ekran kartını stoklamaya başladı. 1200$ fiyatının üzerine çıkarak kâr elde edeceğini düşünenler ise hayal kırıklığına uğradı.

GeForce RTX 4090 geldiği gibi bitti 1 gün önce eklendi

GeForce RTX 4090 ekran kartının TFLOPS başına 19.5$ olmasına karşın RTX 4080 ekran kartının 24.6$ olması oyuncuların tercihini de etkiliyor. Bu nedenle RTX 4090 ekran kartına ilgi daha fazla oldu.

Oyuncular ilgi göstermeyince RTX 4080 ekran kartları elde kaldı. Özellikle Newegg ticaret platformunun RTX 4080 ekran kartlarını iade almaması ve sadece yenisi ile değiştirmesi bunda etkili oldu. Ayrıca iade için de belirli bir kesinti ortaya çıktı. Facebook gibi platformlarda çıkış fiyatına kadar inmek zorunda kalan stokçuların olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde diğer RTX 4000 ekran kartlarının da piyasaya çıkması stokçuların işini daha da zorlaştırabilir.

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GeForce RTX 4080 fırsatçılara yaramadı