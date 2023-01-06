Tam Boyutta Gör Zayıflayan küresel ekonominin bellek yongası fiyatlarını düşürmesi ve elektronik cihazlara olan talebi azaltmasıyla bu gelirinin büyük kısmını buralarda elde eden Samsung’ta işler pek yolunda değil. Şirketin üç aylık karı 8 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Samsung'un gelirleri çakıldı

Samsung kesin rakamları 31 Ocak tarihinde açıklayacak ancak firmadan gelen resmi ön bilgilerde 2022’nin dördüncü çeyreğinde gelirlerin yaklaşık 55 milyar dolar olduğu, karlılığın ise yaklaşık 3,37 milyar dolar olduğu açıklandı. Güney Koreli teknoloji devinin bu üç aylık geliri önceki yıla göre yüzde 9 düşerken işletme karı ise yüzde 69 gibi büyük bir düşüş yaşamış. 2014’ten bu yana Samsung’un elde ettiği en kötü sonuç olarak da bu dönem tarih geçmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Artan küresel faiz oranları ve hayat pahalılığı, Samsung'un ürettiği akıllı telefonlara ve diğer cihazlara ve ayrıca Apple gibi rakiplerine tedarik ettiği yarı iletkenlere olan talebi azalttı. Samsung, uzun süren makroekonomik sorunlardan kaynaklanan zayıf talep nedeniyle akıllı telefon satışlarının ve gelirinin düşmesi nedeniyle dördüncü çeyrekte mobil işinin kârının da düştüğünü sözlerine ekledi.

Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 10 sa. önce eklendi

Akıllı telefonların ve diğer ev aletlerinin satışlarının artmasının beklendiği 2024'te işlerin düzelmesi bekleniyor. Samsung önümüzdeki Şubat ayında yeni Galaxy S23 serisini tanıtması da 2023 için umut vadeden bir durum. Ancak genel olarak uzmanlar 2023’te de ekonomik sorunların devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla 2023 yılı da teknoloji firmaları için kolay bir yıl olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung’un gelirleri 8 yılın en düşük seviyesini gördü