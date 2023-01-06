Samsung’un gelirleri 8 yılın en düşük seviyesini gördü

Samsung'un gelirleri çakıldı
Samsung kesin rakamları 31 Ocak tarihinde açıklayacak ancak firmadan gelen resmi ön bilgilerde 2022’nin dördüncü çeyreğinde gelirlerin yaklaşık 55 milyar dolar olduğu, karlılığın ise yaklaşık 3,37 milyar dolar olduğu açıklandı. Güney Koreli teknoloji devinin bu üç aylık geliri önceki yıla göre yüzde 9 düşerken işletme karı ise yüzde 69 gibi büyük bir düşüş yaşamış. 2014’ten bu yana Samsung’un elde ettiği en kötü sonuç olarak da bu dönem tarih geçmiş oldu.
Akıllı telefonların ve diğer ev aletlerinin satışlarının artmasının beklendiği 2024'te işlerin düzelmesi bekleniyor. Samsung önümüzdeki Şubat ayında yeni Galaxy S23 serisini tanıtması da 2023 için umut vadeden bir durum. Ancak genel olarak uzmanlar 2023’te de ekonomik sorunların devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla 2023 yılı da teknoloji firmaları için kolay bir yıl olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..