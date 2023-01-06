Tam Boyutta Gör Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşacak Samsung Galaxy S23 serisinin önümüzde ayın başlarında resmiyet kazanması bekleniyor. Günümüze kadar yaklaşan akıllı telefonların tasarımı ve özellikleri hakkında birçok söylenti duyduk. Ancak bugün ortaya çıkan haberlerde Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı. Peki seride yer alan üç modelin tasarımı nasıl olacak? Gelin hep beraber bakalım.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra tasarımı belli oldu

Paylaşılan görüntülere göre, Galaxy S23 ve S23+ birbirleri ile benzer bir tasarım dilini kullanacak. Her iki cihazın da arkasında dikey olarak hizalanmış üç kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Arka panelin hemen alt kısmında ise bir Samsung logosu bizleri karşılıyor. Telefonun güç ve ses tuşları ise çerçevenin sağ tarafına yerleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 Ultra’ya gelirsek, amiral gemisi telefon Galaxy S23 ve S23 Plus’a kıyasla daha köşeli bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Arka tarafında P şeklinde bir kamera düzenlemesi ile dikkat çeken telefonun, logo ve ses düğmeleri alt modellere benzer şekilde konumlandırılmış. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’nın üst ve alt bölümünde anten hatları kolay bir şekilde görülebiliyor. Bu nedenle yeni telefon, metal çerçeveler ile karşımıza çıkabilir.

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Samsung'dan henüz Galaxy S23 serisi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tüm söylentiler şubat ayının başına işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda yeni akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı