Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntülere göre, Galaxy S23 ve S23+ birbirleri ile benzer bir tasarım dilini kullanacak. Her iki cihazın da arkasında dikey olarak hizalanmış üç kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Arka panelin hemen alt kısmında ise bir Samsung logosu bizleri karşılıyor. Telefonun güç ve ses tuşları ise çerçevenin sağ tarafına yerleştirilmiş.
Samsung'dan henüz Galaxy S23 serisi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tüm söylentiler şubat ayının başına işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda yeni akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..