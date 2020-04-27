Samsung’un ilk pop-up kameralı telefonu göründü

Tam Boyutta Gör

Son dönemde agresif bir ekran kasa oranı elde etmek isteyen akıllı telefon üreticileri üst kısımdan yukarı çıkabilen ön kamera tercihini zaman zaman kullanmaya başladı. Samsung da ilk kez bu teknolojiye telefonlarında yer verecek.

İlk olacak

Sızdırılan ilk görsellere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu 6.5 inç boyutlarında ve orta segmente hitap ediyor. Arka kısmı kavisli ve 3 kameralı bir yuva mevcut. Boyutların ise 183.5mm x 77mm x 9.2mm şeklinde olduğu ifade ediliyor.

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Mekanizmalı kamerada tek bir sensörün olduğu ve yanında LED flaş veya derinlik sensörü gibi detayların olmadığı dikkat çekiyor. Mekanizma sayesinde ekran biraz daha çerçevesiz bir görünüm kazanmış. Ayrıca üst kısımda bir kızıl ötesi modül de yer alıyor.

Henüz telefonun ismi veya modeli gibi detaylar netlik kazanmış değil ancak Galaxy A veya Galaxy M serisine dahil olacağı kesin. Önümüzdeki haftalarda telefon ile ilgili daha fazla bilgi gündeme gelecektir.

https://www.gizmochina.com/2020/04/26/renders-give-us-a-first-look-at-samsungs-first-pop-up-selfie-camera-phone/

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