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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung’un ilk pop-up kameralı telefonu göründü

    Orta fiyat segmentinde mücadele edecek yeni Samsung telefonu mekanizmalı ön kamerası ile firma açısından bir ilke imza atacak. İlk görseller sızdırılmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un ilk pop-up kameralı telefonu göründü
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde agresif bir ekran kasa oranı elde etmek isteyen akıllı telefon üreticileri üst kısımdan yukarı çıkabilen ön kamera tercihini zaman zaman kullanmaya başladı. Samsung da ilk kez bu teknolojiye telefonlarında yer verecek.

    İlk olacak

    Sızdırılan ilk görsellere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu 6.5 inç boyutlarında ve orta segmente hitap ediyor. Arka kısmı kavisli ve 3 kameralı bir yuva mevcut. Boyutların ise 183.5mm x 77mm x 9.2mm şeklinde olduğu ifade ediliyor.

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    Mekanizmalı kamerada tek bir sensörün olduğu ve yanında LED flaş veya derinlik sensörü gibi detayların olmadığı dikkat çekiyor. Mekanizma sayesinde ekran biraz daha çerçevesiz bir görünüm kazanmış. Ayrıca üst kısımda bir kızıl ötesi modül de yer alıyor.

    Henüz telefonun ismi veya modeli gibi detaylar netlik kazanmış değil ancak Galaxy A veya Galaxy M serisine dahil olacağı kesin. Önümüzdeki haftalarda telefon ile ilgili daha fazla bilgi gündeme gelecektir.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/26/renders-give-us-a-first-look-at-samsungs-first-pop-up-selfie-camera-phone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    paco_ct (cenk tez) 12 dk.
    tam olarak istediğim telefon tipi bu birde bunu üst segmente yapsanız çok mutlu olacağım umarım onu da görürüz,çentikmiş ekranın içinde kameraymış çok itici ve çirkin geliyor bana
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    Led Zeppelin 2 sa.
    183mm kısa olmuş şöyle 35cm falan yapsalarmış.
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    Jeopol 44 dk. Led Zeppelin
    Hatalı yazdılar sanırım



    6.5 inc için 183 zor.
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