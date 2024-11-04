Nihayet: Samsung’un karma gerçeklik cihazı 2025’te geliyor

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, 2025 yılında yeni bir karma gerçeklik (XR) cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu adım, şirketin 2015’te tanıttığı Gear VR cihazıyla başlattığı sanal gerçeklik pazarındaki ilk başarılı girişimin ardından geliyor. Şirketin üçüncü çeyrek mali raporuna göre, yeni XR cihazı Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtılabilir.

Samsung'un XR cihazı S25 serisi ile geliyor

Bu cihazın Samsung'un ekosistemine gelişmiş bağlantı özelliği getireceği ve şirketin XR teknolojisine olan bağlılığını pekiştireceği bildiriliyor. Samsung’un yeni karma gerçeklik başlığı, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştiriliyor. Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile güçlendirileceği ve 16 GB RAM kapasitesine sahip olacağı bildirilen cihazın yüksek çözünürlüklü ve parlaklık oranı artırılmış micro-OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Android 14 işletim sistemi ile çalışması beklenen cihazın çevresel farkındalık sağlayan gelişmiş sensörlerle donatılacağı ve sağlık izleme özellikleri sunabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Apple’ın Vision Pro cihazında bulunan “Persona modu” benzeri bir özellikle kullanıcı deneyimi de kişiselleştirilecek.

Gözlük de gelebilir

Samsung, XR cihazını 2025 yılının başlarında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Bu strateji, Samsung’un XR cihazını Galaxy ekosisteminin bir parçası olarak konumlandırmasına da olanak tanıyacak.

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Öte yandan açıkçası henüz Samsung’un raporda bahsettiği XR cihaz vurgusunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Evet, Google ve Qualcomm ile bir süredir bu konu üzerinde çalışılıyor ancak sektördeki trendler, akıllı telefonlarla uyumlu artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerine doğru evrilmiş durumda. Samsung’un bu doğrultuda AR gözlüklerini de gündemine alabileceği konuşuluyor. Meta’nın Ray-Ban gözlükleri gibi bir cihaz beklenebilir. Bu durum, Samsung’un XR gözlüklerinin Galaxy akıllı telefonlar için temel bir aksesuar haline gelebileceği anlamına geliyor.

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