Nihayet: Samsung’un karma gerçeklik cihazı 2025’te geliyor

Samsung'un XR cihazı S25 serisi ile geliyor
Bu cihazın Samsung'un ekosistemine gelişmiş bağlantı özelliği getireceği ve şirketin XR teknolojisine olan bağlılığını pekiştireceği bildiriliyor. Samsung’un yeni karma gerçeklik başlığı, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştiriliyor. Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile güçlendirileceği ve 16 GB RAM kapasitesine sahip olacağı bildirilen cihazın yüksek çözünürlüklü ve parlaklık oranı artırılmış micro-OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
Gözlük de gelebilir
Samsung, XR cihazını 2025 yılının başlarında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Bu strateji, Samsung’un XR cihazını Galaxy ekosisteminin bir parçası olarak konumlandırmasına da olanak tanıyacak.
Öte yandan açıkçası henüz Samsung’un raporda bahsettiği XR cihaz vurgusunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Evet, Google ve Qualcomm ile bir süredir bu konu üzerinde çalışılıyor ancak sektördeki trendler, akıllı telefonlarla uyumlu artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerine doğru evrilmiş durumda. Samsung’un bu doğrultuda AR gözlüklerini de gündemine alabileceği konuşuluyor. Meta’nın Ray-Ban gözlükleri gibi bir cihaz beklenebilir. Bu durum, Samsung’un XR gözlüklerinin Galaxy akıllı telefonlar için temel bir aksesuar haline gelebileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über