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    Anlık Bildirim

    Nihayet: Samsung’un karma gerçeklik cihazı 2025’te geliyor

    Samsung, Gear VR başlıkları ile VR pazarında on yıl önce girmiş olsa da bu ürün ailesi uzun ömürlü olmadı. Firma şimdi ise gelecek yıl karma gerçeklik alanına giriş yapmaya hazırlanıyor.
    Samsung’un karma gerçeklik cihazı 2025’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, 2025 yılında yeni bir karma gerçeklik (XR) cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu adım, şirketin 2015’te tanıttığı Gear VR cihazıyla başlattığı sanal gerçeklik pazarındaki ilk başarılı girişimin ardından geliyor. Şirketin üçüncü çeyrek mali raporuna göre, yeni XR cihazı Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtılabilir.

    Samsung'un XR cihazı S25 serisi ile geliyor

    Bu cihazın Samsung'un ekosistemine gelişmiş bağlantı özelliği getireceği ve şirketin XR teknolojisine olan bağlılığını pekiştireceği bildiriliyor. Samsung’un yeni karma gerçeklik başlığı, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştiriliyor. Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile güçlendirileceği ve 16 GB RAM kapasitesine sahip olacağı bildirilen cihazın yüksek çözünürlüklü ve parlaklık oranı artırılmış micro-OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

    Samsung’un karma gerçeklik cihazı 2025’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Android 14 işletim sistemi ile çalışması beklenen cihazın çevresel farkındalık sağlayan gelişmiş sensörlerle donatılacağı ve sağlık izleme özellikleri sunabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Apple’ın Vision Pro cihazında bulunan “Persona modu” benzeri bir özellikle kullanıcı deneyimi de kişiselleştirilecek.

    Gözlük de gelebilir

    Samsung, XR cihazını 2025 yılının başlarında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtmayı planlıyor. Bu strateji, Samsung’un XR cihazını Galaxy ekosisteminin bir parçası olarak konumlandırmasına da olanak tanıyacak.

    Öte yandan açıkçası henüz Samsung’un raporda bahsettiği XR cihaz vurgusunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Evet, Google ve Qualcomm ile bir süredir bu konu üzerinde çalışılıyor ancak sektördeki trendler, akıllı telefonlarla uyumlu artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerine doğru evrilmiş durumda. Samsung’un bu doğrultuda AR gözlüklerini de gündemine alabileceği konuşuluyor. Meta’nın Ray-Ban gözlükleri gibi bir cihaz beklenebilir. Bu durum, Samsung’un XR gözlüklerinin Galaxy akıllı telefonlar için temel bir aksesuar haline gelebileceği anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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