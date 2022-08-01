Xiaomi, 50 MP kamera ve Micro OLED ekranlı akıllı gözlüğünü duyurdu

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Xiaomi, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı Mijia Glasses Camera isimli akıllı gözlüğünü sürpriz şekilde tanıttı. Artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen cihaz üst düzey kamera sistemi ve gerçek zamanlı metin çevirisi gibi yetenekleriyle öne çıkıyor.

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Akıllı gözlük, elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra 5x optik zoom (15x dijital zoom) ve optik görüntü sabitleme teknolojisi sunan 8 megapiksel periskop telefoto lens ile donatıldı. Cihaz 100 gram ağırlığında.

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Sony Micro OLED ekran

Mijia Glasses Camera'nın kalbinde sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci var. Buna 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bilgiler sağ göz üzerine yerleştirilmiş 0.23 inç boyutunda ve ve 3.281 PPI piksel yoğunluğuna sahip Sony üretimi Micro OLED ekranda görüntüleniyor.

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Akıllı gözlükte 100 dakikalık kesintisiz çekime yetecek 10W şarj destekli 1.020 mAh pil mevcut. Yarım saatlik bir şarj ile %80'lik doluma ulaşılabiliyor. Cihazda Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modüllerine de yer verilmiş. Ayrıca manyetik şarj işleviyle geliyor.

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Mijia Glasses Camera gerçek zamanlı metin çevirisi ve artırılmış gerçeklik efektleri uygulayabileceği gibi dahili kameradan çekilen fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde içe aktarmak için akıllı telefona bağlanabiliyor. Projeyi finanse eden kullanıcılar akıllı gözlüğe 370 dolara sahip oldu. Perakende fiyatı 400 dolar olacak.

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Xiaomi'den 50 MP kamera ve Micro OLED ekranlı akıllı gözlük