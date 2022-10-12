Google'dan Wear OS saatler için güncelleme sözü: Her yıl yeni sürüm gelecek

Google, Wear OS akıllı saatlerin Android telefonlar kadar sık güncelleneceğinin sözünü verdi.

Geçtiğimiz günlerde Pixel Watch akıllı saat modelini tanıtan Google, Wear OS için güncelleme planlarını açıkladı. Wear OS ürün yönetimi direktörü Björn Kilburn’ün açıklamasına göre, Google, her yıl Wear OS akıllı saatlere güncelleme sunacak. Wear OS’in Android gibi sık güncelleme alacağı söylense de, bu güncellemelerin büyük sürüm mü yoksa ara sürüm mü olacağı net olarak belirtilmedi.

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En yeni Android özellikleri akıllı saatlerde olacak

Yıllık güncellemelerle en yeni Android özelliklerinin hızlı bir şekilde akıllı saatlere dahil edilmesi planlanıyor. Kilburn, üç ayda bir sunulacak Wear güncellemelerinin de yeni deneyimler getireceğini söyledi. Wear OS 3 üzerinde çalışan akıllı saatlere güncelleme OTA yoluyla verilecek ancak OEM, cihazın son güncelleme zamanı geçtiyse en son Wear OS güncellemesini sunmayabilir bilgisi de paylaşıldı.

Eski saatlere güncelleme yolda

Google, Snapdragon Wear 4100 ve 4100 Plus işlemcili Wear OS 2 saatler için Wear OS güncellemesinin bu yıl içinde gelebileceğini söyledi. Yen sürümün yüklenmesi için cihazın sıfırlanması gerekecek.

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Wear OS akıllı saatler, Android gibi yıllık güncellenecek