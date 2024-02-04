Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un ürün müdürü: Gerçek fotoğraf diye birşey yok

    Geçmişte Samsung'un ay fotoğraflarının gerçekliğiyle ilgili tartışma yaşanmıştı. Samsung'un ürün müdürü, çekilen her fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek tartışmayı yeniden alevlendirdi.
    Samsung'un ürün müdürü: Gerçek fotoğraf diye birşey yok Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflar, yapay zeka ve diğer algoritmalar ile işlenerek kullanıcıya sunuluyor. Tabi bu durum bazı tartışmaları da ortaya çıkarıyor. Geçmişte Huawei ve Samsung telefonlar ile çekilen ay fotoğraflarının gerçek olup olmadığı üzerine tartışma yaşanmıştı. Samsung'un ürün müdürü Patrick Chomet konuyla ilgili olarak, çekilen her fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek tartışmayı yeniden alevlendirdi.

    TechRadar'a konuşan Patrick Chomet şunları söyledi: "Geçen yıl Marques Brownlee'nin ay fotoğrafı üzerine çok güzel bir videosu vardı. Herkes 'Bu sahte mi? Sahte değil mi?' diye tartıştı. Gerçek bir resmin nelerden oluştuğu konusunda bir tartışma yaşandı. Ve aslında gerçek resim diye bir şey yoktur. Bir şeyi sensörle yakladığınız anda, gördüğünüz şeyi yeniden üretirsiniz ve bu hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek bir resim yok. 'O fotoğrafı ben çektim' diyerek gerçek bir fotoğrafı tanımlamayı deneyebilirsiniz. Ancak yakınlaştırmayı, otomatik odaklamayı, sahneyi optimize etmek için yapay zekayı kullandıysanız, bu gerçek mi? Yoksa hepsi filtre mi? Gerçek bir resim yok, nokta."

    Günümüzde tüm akıllı telefonlar gürültüyü azaltmak, parlaklığı artırmak ve daha geniş bir dinamik aralık yakalamak için çoklu çerçeve yakalama tekniklerini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka kullanarak renkleri, kontrastı, ten tonlarını, dokuları ve beyaz dengesini bu sahnelere göre ayarlamak için sahneleri otomatik olarak tanıyor. Tüm firmalar ayrıca fotoğrafların belirli kısımlarını, örneğin gökyüzünü daha mavi veya çimenleri daha yeşil yaparak daha çekici görünmelerini sağlıyor. Bütün bu düzenlemelerden sonra akıllara şu soru geliyor: Bu görüntü gerçek bir resim mi, yoksa o anın gerçekte neye benzediğinin bir temsili mi?

    Chomet, Samsung'un tüketicilerin istediği iki şeyi sunduğunu söylüyor: anı yakalamanın bir yolu ve yeni bir gerçeklik yaratmanın bir yolu. Chomet aynı zamanda yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğini söylüyor ve hükümetlere yapay zekayı düzenlemede yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerçek ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka tarafından oluşturulan veya düzenlenen görüntülere filigranlar ekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pendikten kadıköye nasıl gidilir 19 yaşında boy uzar mı transport fever 2 türkçe yama opel astra tutulan modeli goldmaster hangi ülkenin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız