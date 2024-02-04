Samsung'un ürün müdürü: Gerçek fotoğraf diye birşey yok

TechRadar'a konuşan Patrick Chomet şunları söyledi: "Geçen yıl Marques Brownlee'nin ay fotoğrafı üzerine çok güzel bir videosu vardı. Herkes 'Bu sahte mi? Sahte değil mi?' diye tartıştı. Gerçek bir resmin nelerden oluştuğu konusunda bir tartışma yaşandı. Ve aslında gerçek resim diye bir şey yoktur. Bir şeyi sensörle yakladığınız anda, gördüğünüz şeyi yeniden üretirsiniz ve bu hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek bir resim yok. 'O fotoğrafı ben çektim' diyerek gerçek bir fotoğrafı tanımlamayı deneyebilirsiniz. Ancak yakınlaştırmayı, otomatik odaklamayı, sahneyi optimize etmek için yapay zekayı kullandıysanız, bu gerçek mi? Yoksa hepsi filtre mi? Gerçek bir resim yok, nokta."
Günümüzde tüm akıllı telefonlar gürültüyü azaltmak, parlaklığı artırmak ve daha geniş bir dinamik aralık yakalamak için çoklu çerçeve yakalama tekniklerini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka kullanarak renkleri, kontrastı, ten tonlarını, dokuları ve beyaz dengesini bu sahnelere göre ayarlamak için sahneleri otomatik olarak tanıyor. Tüm firmalar ayrıca fotoğrafların belirli kısımlarını, örneğin gökyüzünü daha mavi veya çimenleri daha yeşil yaparak daha çekici görünmelerini sağlıyor. Bütün bu düzenlemelerden sonra akıllara şu soru geliyor: Bu görüntü gerçek bir resim mi, yoksa o anın gerçekte neye benzediğinin bir temsili mi?
Chomet, Samsung'un tüketicilerin istediği iki şeyi sunduğunu söylüyor: anı yakalamanın bir yolu ve yeni bir gerçeklik yaratmanın bir yolu. Chomet aynı zamanda yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğini söylüyor ve hükümetlere yapay zekayı düzenlemede yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerçek ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka tarafından oluşturulan veya düzenlenen görüntülere filigranlar ekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.