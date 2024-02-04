Samsung'un ürün müdürü: Gerçek fotoğraf diye birşey yok

Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflar, yapay zeka ve diğer algoritmalar ile işlenerek kullanıcıya sunuluyor. Tabi bu durum bazı tartışmaları da ortaya çıkarıyor. Geçmişte Huawei ve Samsung telefonlar ile çekilen ay fotoğraflarının gerçek olup olmadığı üzerine tartışma yaşanmıştı. Samsung'un ürün müdürü Patrick Chomet konuyla ilgili olarak, çekilen her fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek tartışmayı yeniden alevlendirdi.

TechRadar'a konuşan Patrick Chomet şunları söyledi: "Geçen yıl Marques Brownlee'nin ay fotoğrafı üzerine çok güzel bir videosu vardı. Herkes 'Bu sahte mi? Sahte değil mi?' diye tartıştı. Gerçek bir resmin nelerden oluştuğu konusunda bir tartışma yaşandı. Ve aslında gerçek resim diye bir şey yoktur. Bir şeyi sensörle yakladığınız anda, gördüğünüz şeyi yeniden üretirsiniz ve bu hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek bir resim yok. 'O fotoğrafı ben çektim' diyerek gerçek bir fotoğrafı tanımlamayı deneyebilirsiniz. Ancak yakınlaştırmayı, otomatik odaklamayı, sahneyi optimize etmek için yapay zekayı kullandıysanız, bu gerçek mi? Yoksa hepsi filtre mi? Gerçek bir resim yok, nokta."

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Günümüzde tüm akıllı telefonlar gürültüyü azaltmak, parlaklığı artırmak ve daha geniş bir dinamik aralık yakalamak için çoklu çerçeve yakalama tekniklerini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka kullanarak renkleri, kontrastı, ten tonlarını, dokuları ve beyaz dengesini bu sahnelere göre ayarlamak için sahneleri otomatik olarak tanıyor. Tüm firmalar ayrıca fotoğrafların belirli kısımlarını, örneğin gökyüzünü daha mavi veya çimenleri daha yeşil yaparak daha çekici görünmelerini sağlıyor. Bütün bu düzenlemelerden sonra akıllara şu soru geliyor: Bu görüntü gerçek bir resim mi, yoksa o anın gerçekte neye benzediğinin bir temsili mi?

Chomet, Samsung'un tüketicilerin istediği iki şeyi sunduğunu söylüyor: anı yakalamanın bir yolu ve yeni bir gerçeklik yaratmanın bir yolu. Chomet aynı zamanda yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğini söylüyor ve hükümetlere yapay zekayı düzenlemede yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerçek ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka tarafından oluşturulan veya düzenlenen görüntülere filigranlar ekleniyor.

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