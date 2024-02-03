Circle to Search özelliği diğer telefonlara da gelecek ancak yıl sonunda

Circle to Search bekleyenlere kötü haber
Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Herhangi bir görsel veya uygulama üzerindeyken ana ekran düğmesine uzun basarak özelliği aktif edebiliyorsunuz. Sonrasında arama yapmak istediğiniz nesneyi yuvarlak içine alarak veya seçerek aratabiliyorsunuz. Böylece bir tarayıcıya geçmek zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Circle Search özelliğinin Android ekosisteminde yaygın kullanılacağı tahmin ediliyordu ancak Google bu konuda biraz cimri. Samsung ve Google arasındaki anlaşma gereği Circle Search özelliği 5 Ekim tarihine kadar Galaxy S24 ve Pixel 8 harici bir telefona gelmeyecek. Bu tarihten sonra üreticilerin çalışmaya başlayacağı belirtiliyor ancak kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.