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    Anlık Bildirim

    Circle to Search özelliği diğer telefonlara da gelecek ancak yıl sonunda

    Samsung Galaxy S24 ve Google Pixel 8 serisine özel olarak kullanıma sunulan Circle to Search arama çevresi uygulaması çok uzun bir süre bu telefonlara özgü kalacak. 
    Circle to Search Tam Boyutta Gör
    Google’ın Samsung Galaxy S24 lansmanında duyurduğu ve hemen sonrasında Pixel 8 telefonlara da sunduğu Circle to Search arama çevresi uygulaması diğer modellere de gelecek ancak çok uzun bir süre sonra.

    Circle to Search bekleyenlere kötü haber

    Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Herhangi bir görsel veya uygulama üzerindeyken ana ekran düğmesine uzun basarak özelliği aktif edebiliyorsunuz. Sonrasında arama yapmak istediğiniz nesneyi yuvarlak içine alarak veya seçerek aratabiliyorsunuz. Böylece bir tarayıcıya geçmek zorunluluğu ortadan kalkıyor.

    Circle Search özelliğinin Android ekosisteminde yaygın kullanılacağı tahmin ediliyordu ancak Google bu konuda biraz cimri. Samsung ve Google arasındaki anlaşma gereği Circle Search özelliği 5 Ekim tarihine kadar Galaxy S24 ve Pixel 8 harici bir telefona gelmeyecek. Bu tarihten sonra üreticilerin çalışmaya başlayacağı belirtiliyor ancak kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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