Circle to Search özelliği diğer telefonlara da gelecek ancak yıl sonunda

Tam Boyutta Gör Google’ın Samsung Galaxy S24 lansmanında duyurduğu ve hemen sonrasında Pixel 8 telefonlara da sunduğu Circle to Search arama çevresi uygulaması diğer modellere de gelecek ancak çok uzun bir süre sonra.

Circle to Search bekleyenlere kötü haber

Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Herhangi bir görsel veya uygulama üzerindeyken ana ekran düğmesine uzun basarak özelliği aktif edebiliyorsunuz. Sonrasında arama yapmak istediğiniz nesneyi yuvarlak içine alarak veya seçerek aratabiliyorsunuz. Böylece bir tarayıcıya geçmek zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Galaxy S24 serisinin sevilen özelliği bir modele daha ulaştı! 1 gün önce eklendi

Circle Search özelliğinin Android ekosisteminde yaygın kullanılacağı tahmin ediliyordu ancak Google bu konuda biraz cimri. Samsung ve Google arasındaki anlaşma gereği Circle Search özelliği 5 Ekim tarihine kadar Galaxy S24 ve Pixel 8 harici bir telefona gelmeyecek. Bu tarihten sonra üreticilerin çalışmaya başlayacağı belirtiliyor ancak kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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Circle to Search ne zaman diğer telefonlara gelecek?