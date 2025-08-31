Avrupa'nın ilk küçük modüler nükleer santrali Polonya'da inşa edilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Polonya, yeni nesil nükleer santral teknolojisinde Avrupa’ya öncülük etmeye hazırlanıyor. Devlete bağlı enerji şirketi Orlen, ülkenin ilk küçük modüler nükleer reaktörünün (SMR) Wloclawek’te kurulacağını açıkladı. Proje aynı zamanda Avrupa'da türünün ilk örneği olacak.

En gelişmiş SMR teknolojisi kullanılacak

Orlen, reaktörün ABD merkezli GE Vernova Hitachi Nuclear Energy tarafından geliştirilen 300 MW kapasiteli BWRX-300 modeli üzerine inşa edileceğini duyurdu. Şirket bu tasarımı, dünyada şu anda mevcut olan en ileri SMR projesi olarak tanımlıyor.

Karar, Orlen ile Synthos Green Energy arasında yapılan bir anlaşmanın ardından alındı. Bu işbirliği kapsamında, Orlen Synthos Green Energy (OSGE) adında ortak bir girişim şirketi kurulacak. Her iki şirket de %50 paya sahip olacak ve reaktörlerin inşası ile işletilmesinden sorumlu olacak. OSGE, BWRX-300 reaktör teknolojisine tam erişim hakkı elde edecek.

Polonya'nın en büyük enerji şirketi Orlen, 2035 yılına kadar toplam kapasitesi 600 MW olan en az iki SMR tesisini devreye almayı planlıyor.

Polonya’nın kömürden uzaklaşma hedefi

Polonya uzun yıllardır elektrik üretiminde kömüre bağımlı durumda. Ancak hükümet, düşük karbonlu kaynaklara yönelmek için adımlar atıyor. 2023’te hükümet, altı farklı bölgede toplam 24 küçük modüler reaktör kurulmasına onay verdi. Wloclawek’in yanı sıra Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dabrowa Gornicza, Nowa Huta ve Tarnobrzeg Özel Ekonomik Bölgesi de jeolojik etüt için seçilen sahalar oldu.

