    Avrupa'nın ilk küçük modüler nükleer santrali Polonya'da inşa edilecek

    Devlete bağlı enerji şirketi Orlen, ülkenin ilk küçük modüler nükleer reaktörünün (SMR) Wloclawek’te kurulacağını açıkladı. 300 MW kapasiteli proje, Avrupa'da türünün ilk örneği olacak.

    Avrupa'nın ilk küçük nükleer santrali Polonya'da inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Polonya, yeni nesil nükleer santral teknolojisinde Avrupa’ya öncülük etmeye hazırlanıyor. Devlete bağlı enerji şirketi Orlen, ülkenin ilk küçük modüler nükleer reaktörünün (SMR) Wloclawek’te kurulacağını açıkladı. Proje aynı zamanda Avrupa'da türünün ilk örneği olacak.

    En gelişmiş SMR teknolojisi kullanılacak

    Orlen, reaktörün ABD merkezli GE Vernova Hitachi Nuclear Energy tarafından geliştirilen 300 MW kapasiteli BWRX-300 modeli üzerine inşa edileceğini duyurdu. Şirket bu tasarımı, dünyada şu anda mevcut olan en ileri SMR projesi olarak tanımlıyor.

    Karar, Orlen ile Synthos Green Energy arasında yapılan bir anlaşmanın ardından alındı. Bu işbirliği kapsamında, Orlen Synthos Green Energy (OSGE) adında ortak bir girişim şirketi kurulacak. Her iki şirket de %50 paya sahip olacak ve reaktörlerin inşası ile işletilmesinden sorumlu olacak. OSGE, BWRX-300 reaktör teknolojisine tam erişim hakkı elde edecek.

    Polonya'nın en büyük enerji şirketi Orlen, 2035 yılına kadar toplam kapasitesi 600 MW olan en az iki SMR tesisini devreye almayı planlıyor.

    Polonya’nın kömürden uzaklaşma hedefi

    Polonya uzun yıllardır elektrik üretiminde kömüre bağımlı durumda. Ancak hükümet, düşük karbonlu kaynaklara yönelmek için adımlar atıyor. 2023’te hükümet, altı farklı bölgede toplam 24 küçük modüler reaktör kurulmasına onay verdi. Wloclawek’in yanı sıra Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dabrowa Gornicza, Nowa Huta ve Tarnobrzeg Özel Ekonomik Bölgesi de jeolojik etüt için seçilen sahalar oldu.

