Samsung uyardı: Exynos işlemcili telefonlarda açık bulundu

Exynos işlemcili telefonlarda yeni açık bulundu
Google güvenlik araştırmacılarının keşfettiği CVE-2024-44068 güvenlik açığı, aktarıldığı kadarıyla hassas kullanıcı verilerinin ele geçirilmesini sağlıyor. Dahası Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG), bu açığın bir Samsung işlemi gibi gösterilerek tespit edilmekten kaçındığını belirtti. Üstelik bu olurken, Galaxy cihazlarda yetkisiz kod çalıştırılmasına olanak tanıyor.
Peki bu sorundan hangi cihazlar etkileniyor? Samsung'un açıklamasına göre açıktan etkilenen çipler Exynos 9820, Exynos 9825, Exynos 980, Exynos 990, Exynos 850 ve Exynos W920 olarak listelenmiş durumda. Bu da Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S10, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy A21, Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi popüler telefonlar ve Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch FE gibi giyilebilir cihazların risk altında olduğunu gösteriyor.
Güncelleme kademeli olarak başladı
Samsung, güvenlik açığını çözmek için halihazırda çalışmalarını sürdürüyor ve etkilenen cihazlara yönelik güvenlik güncellemeleri kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Şirket, güvenlik güncellemesi yüklenene kadar kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D