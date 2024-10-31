Samsung uyardı: Exynos işlemcili telefonlarda açık bulundu

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Tam Boyutta Gör Samsung, Exynos yonga setlerine sahip çeşitli Galaxy cihazlarını etkileyen ciddi bir güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyardı. Galaxy S20 ve Galaxy Note 10 serisi gibi çoğunlukla eski telefonları riske atan açığın, birkaç haftadır incelendiği belirtiliyor.

Exynos işlemcili telefonlarda yeni açık bulundu

Google güvenlik araştırmacılarının keşfettiği CVE-2024-44068 güvenlik açığı, aktarıldığı kadarıyla hassas kullanıcı verilerinin ele geçirilmesini sağlıyor. Dahası Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG), bu açığın bir Samsung işlemi gibi gösterilerek tespit edilmekten kaçındığını belirtti. Üstelik bu olurken, Galaxy cihazlarda yetkisiz kod çalıştırılmasına olanak tanıyor.

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Peki bu sorundan hangi cihazlar etkileniyor? Samsung'un açıklamasına göre açıktan etkilenen çipler Exynos 9820, Exynos 9825, Exynos 980, Exynos 990, Exynos 850 ve Exynos W920 olarak listelenmiş durumda. Bu da Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S10, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy A21, Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi popüler telefonlar ve Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch FE gibi giyilebilir cihazların risk altında olduğunu gösteriyor.

Güncelleme kademeli olarak başladı

Samsung, güvenlik açığını çözmek için halihazırda çalışmalarını sürdürüyor ve etkilenen cihazlara yönelik güvenlik güncellemeleri kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Şirket, güvenlik güncellemesi yüklenene kadar kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

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