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    Samsung uyardı: Exynos işlemcili telefonlarda açık bulundu

    Exynos işlemcili Galaxy cihazlar saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya olabilir. Samsung, akıllı telefonlar ve akıllı saatler de dahil olmak üzere güvenlik uyarısı yayınladı. 
    Samsung uyardı: Exynos işlemcili telefonlarda açık bulundu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Exynos yonga setlerine sahip çeşitli Galaxy cihazlarını etkileyen ciddi bir güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyardı. Galaxy S20 ve Galaxy Note 10 serisi gibi çoğunlukla eski telefonları riske atan açığın, birkaç haftadır incelendiği belirtiliyor.

    Exynos işlemcili telefonlarda yeni açık bulundu

    Google güvenlik araştırmacılarının keşfettiği CVE-2024-44068 güvenlik açığı, aktarıldığı kadarıyla hassas kullanıcı verilerinin ele geçirilmesini sağlıyor. Dahası Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG), bu açığın bir Samsung işlemi gibi gösterilerek tespit edilmekten kaçındığını belirtti. Üstelik bu olurken, Galaxy cihazlarda yetkisiz kod çalıştırılmasına olanak tanıyor.

    Peki bu sorundan hangi cihazlar etkileniyor? Samsung'un açıklamasına göre açıktan etkilenen çipler Exynos 9820, Exynos 9825, Exynos 980, Exynos 990, Exynos 850 ve Exynos W920 olarak listelenmiş durumda. Bu da Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S10, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy A21, Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi popüler telefonlar ve Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch FE gibi giyilebilir cihazların risk altında olduğunu gösteriyor.

    Güncelleme kademeli olarak başladı

    Samsung, güvenlik açığını çözmek için halihazırda çalışmalarını sürdürüyor ve etkilenen cihazlara yönelik güvenlik güncellemeleri kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Şirket, güvenlik güncellemesi yüklenene kadar kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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