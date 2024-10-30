İddia: Samsung'dan iPhone'a yeni rakip geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, premium akıllı telefon pazarında yepyeni bir strateji değişikliği planlıyor olabilir. Güney Kore merkezli E-Today’in haberine göre teknoloji devi, iPhone'a yanıt olacak premium bir marka oluşturmayı hedefliyor. Buna göre Galaxy markası da orta segment cihazlarda karşımıza çıkacak.

Samsung, yeni marka hazırlığında olabilir

Bildiğiniz gibi Samsung, 2009 yılından bu yana tüm akıllı telefonlarında "Galaxy" markasını kullanıyor ve cihazların yalnızca model olarak birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu durum, analistlere göre markanın premium algısını zayıflatmış olabilir. Keza Samsung, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında lider olsa da, premium pazarda Apple'a yanıt vermekte zorlanıyor.

Samsung’un bu yeni marka fikri ise, iddialara göre Hyundai’nin premium otomobil markası Genesis ile elde ettiği başarıdan ilham alıyor. Kaçıranlar için Genesis, kısa sürede Hyundai’nin pazar konumunu ve kârlılığını artırarak prestij kazandı. Samsung da benzer bir başarıyı akıllı telefon pazarında yakalamayı umuyor.

Apple'a yanıt olacak

Bu doğrultuda Samsung Global Pazarlama Başkanı Lee Young-hee, CES 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Galaxy yelpazesinin tüketicileri şaşırtabileceğini ve amiral gemisi ürünlerin premium algısını da zayıflatabileceğini belirtti. Dahası son dönemde yapılan araştırmalar, genç tüketiciler arasında iPhone’a olan ilginin arttığını gösteriyor.

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Dolayısıyla, yeni marka fikrinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Şu an için Samsung, yeni iddialar hakında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bunun etkileri ve maliyetleri konusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.

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