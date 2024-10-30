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    İddia: Samsung'dan iPhone'a yeni rakip geliyor

    Yeni bir iddiaya göre Samsung, iPhone hakimiyetini bitirmek için yeni bir premium akıllı telefon markası düşünüyor olabilir. Buna göre Galaxy markası orta seviye cihazları kapsayacak.
    İddia: Samsung'dan iPhone'a yeni rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, premium akıllı telefon pazarında yepyeni bir strateji değişikliği planlıyor olabilir. Güney Kore merkezli E-Today’in haberine göre teknoloji devi, iPhone'a yanıt olacak premium bir marka oluşturmayı hedefliyor. Buna göre Galaxy markası da orta segment cihazlarda karşımıza çıkacak.

    Samsung, yeni marka hazırlığında olabilir

    Bildiğiniz gibi Samsung, 2009 yılından bu yana tüm akıllı telefonlarında "Galaxy" markasını kullanıyor ve cihazların yalnızca model olarak birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu durum, analistlere göre markanın premium algısını zayıflatmış olabilir. Keza Samsung, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında lider olsa da, premium pazarda Apple'a yanıt vermekte zorlanıyor. 

    Samsung’un bu yeni marka fikri ise, iddialara göre Hyundai’nin premium otomobil markası Genesis ile elde ettiği başarıdan ilham alıyor. Kaçıranlar için Genesis, kısa sürede Hyundai’nin pazar konumunu ve kârlılığını artırarak prestij kazandı. Samsung da benzer bir başarıyı akıllı telefon pazarında yakalamayı umuyor.

    Apple'a yanıt olacak

    Bu doğrultuda Samsung Global Pazarlama Başkanı Lee Young-hee, CES 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Galaxy yelpazesinin tüketicileri şaşırtabileceğini ve amiral gemisi ürünlerin premium algısını da zayıflatabileceğini belirtti. Dahası son dönemde yapılan araştırmalar, genç tüketiciler arasında iPhone’a olan ilginin arttığını gösteriyor. 

    Dolayısıyla, yeni marka fikrinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Şu an için Samsung, yeni iddialar hakında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bunun etkileri ve maliyetleri konusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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