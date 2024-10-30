İddia: Samsung'dan iPhone'a yeni rakip geliyor

Samsung, yeni marka hazırlığında olabilir
Bildiğiniz gibi Samsung, 2009 yılından bu yana tüm akıllı telefonlarında "Galaxy" markasını kullanıyor ve cihazların yalnızca model olarak birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu durum, analistlere göre markanın premium algısını zayıflatmış olabilir. Keza Samsung, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında lider olsa da, premium pazarda Apple'a yanıt vermekte zorlanıyor.
Samsung’un bu yeni marka fikri ise, iddialara göre Hyundai’nin premium otomobil markası Genesis ile elde ettiği başarıdan ilham alıyor. Kaçıranlar için Genesis, kısa sürede Hyundai’nin pazar konumunu ve kârlılığını artırarak prestij kazandı. Samsung da benzer bir başarıyı akıllı telefon pazarında yakalamayı umuyor.
Apple'a yanıt olacak
Bu doğrultuda Samsung Global Pazarlama Başkanı Lee Young-hee, CES 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Galaxy yelpazesinin tüketicileri şaşırtabileceğini ve amiral gemisi ürünlerin premium algısını da zayıflatabileceğini belirtti. Dahası son dönemde yapılan araştırmalar, genç tüketiciler arasında iPhone’a olan ilginin arttığını gösteriyor.
Dolayısıyla, yeni marka fikrinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Şu an için Samsung, yeni iddialar hakında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bunun etkileri ve maliyetleri konusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D