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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı

    Samsung uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini 135 dolarlık yeni bir modelle genişletti. Snapdragon 450 yonga setine sahip Galaxy M02s, 6,5 inç boyutunda ekranla geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M serisi kapsamında yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon duyudru. Cihaz büyük ekran, 4GB RAM ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.

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    Samsung Galaxy M02s, plastik gövdeye sahip. Akıllı telefon 720 × 1560 piksel çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Panelin 19:9 en boy oranı sunduğunu belirtelim.

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    Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden güç alan cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla donatıldı. Pil kapasitesi 5.000 mAh olarak tabloya yansıyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği var.

    Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı
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    Kamera özellikleri

    Samsung Galaxy M02s'in arka panelinde üçlü kamera sistemi görev yapıyor:

    • 13 megapiksel ana kamera
    • 2 megapiksel derinlik sensörü
    • 2 megapiksel makro sensör

    Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş.

    Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, micro-USB USB bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Parmak izi tarayıcısı ise yok.

    Samsung Galaxy M02s, 7 Ocak'tan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun 135 dolar civarında bir fiyat etiketiyle raflara çıkması bekleniyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    wospos 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yakında alfabede harf kalmadığından sadece rakamlara geçecekler galiba
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    evlbleef 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari Snapdragon 665 olsaydı.
    4GB RAM olması iyi, artık giriş seviyede bile 4GB RAM standart haline getirilmeli.
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    astegon (astegon CF) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mis gibi cihaz olmuş bence.

    Ama keşke acele etmeselerdi. M11 varken bu cihazı çıkarmak komik.

    SD 480 5G ve mmWave ile geliyor. Keşke onuna gelseydi.
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    bytradm (adem ademy) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gerçekten telefona benziyor. best level entry. woow.
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    wospos 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yakında alfabede harf kalmadığından sadece rakamlara geçecekler galiba
    Yanıtla +5
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    Forumuser31 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mamsung minovasmoyndur Mabe kenarları döner gibi soyuluyor leziz üzerinde Menemen pişirilebiliyor işlevli aydaki Amerikan bayrağı görülebiliyor yetenekli çok güzel telefon samsung
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    smart1978 (X Y) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    135TL iyiymis. Pardon 135 para birimi :) .
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    Yanfo (Yavuz ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    beyazı güzelmiş.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung'a biri telefon isimlendirme konusunu tekrardan öğretmeli
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