Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M serisi kapsamında yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon duyudru. Cihaz büyük ekran, 4GB RAM ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.

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Samsung Galaxy M02s, plastik gövdeye sahip. Akıllı telefon 720 × 1560 piksel çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Panelin 19:9 en boy oranı sunduğunu belirtelim.

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Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden güç alan cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla donatıldı. Pil kapasitesi 5.000 mAh olarak tabloya yansıyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği var.

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Kamera özellikleri

Samsung Galaxy M02s'in arka panelinde üçlü kamera sistemi görev yapıyor:

13 megapiksel ana kamera

2 megapiksel derinlik sensörü

2 megapiksel makro sensör

Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş.

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, micro-USB USB bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Parmak izi tarayıcısı ise yok.

Samsung Galaxy M02s, 7 Ocak'tan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun 135 dolar civarında bir fiyat etiketiyle raflara çıkması bekleniyor.

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