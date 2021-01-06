Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M serisi kapsamında yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon duyudru. Cihaz büyük ekran, 4GB RAM ve 5.000 mAh batarya ile geliyor.
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Samsung Galaxy M02s, plastik gövdeye sahip. Akıllı telefon 720 × 1560 piksel çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Panelin 19:9 en boy oranı sunduğunu belirtelim.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden güç alan cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla donatıldı. Pil kapasitesi 5.000 mAh olarak tabloya yansıyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği var.
Kamera özellikleri
Samsung Galaxy M02s'in arka panelinde üçlü kamera sistemi görev yapıyor:
- 13 megapiksel ana kamera
- 2 megapiksel derinlik sensörü
- 2 megapiksel makro sensör
Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş.
Fiyatı ve çıkış tarihi
Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, micro-USB USB bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Parmak izi tarayıcısı ise yok.
Samsung Galaxy M02s, 7 Ocak'tan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun 135 dolar civarında bir fiyat etiketiyle raflara çıkması bekleniyor.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
4GB RAM olması iyi, artık giriş seviyede bile 4GB RAM standart haline getirilmeli.
Ama keşke acele etmeselerdi. M11 varken bu cihazı çıkarmak komik.
SD 480 5G ve mmWave ile geliyor. Keşke onuna gelseydi.