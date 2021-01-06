PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı

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PlayStation 5 ve Xbox Series X'i önceki nesil konsollardan ayıran ne önemli şey şüphesiz ki oldukça büyük olmaları. Xbox Series X nispeten kompakt sayılsa da Japonların oyun makinesi modern tarihin en büyük konsolu olmuş durumda.

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Yeni nesil konsolların "standat dışı" boyutları mobilya seçimi yapmayı oldukça zorlaştırıyor. Zira yeni bir televizyon ünitesi almaya hazırlanan PlayStation 5 ve Xbox Series X sahipleri konsolun sığıp sığmayacağını tam olarak kestiremeyebiliyorlar.

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Tereddütte kalan müşterilere maket hizmeti

IKEA bu sorunu yaşayan müşterilere yardımcı olmak için mağazalarına Microsoft ve Sony’nin yeni konsollarıyla aynı boyutta maketler yerleştirdi. Bu sayede müşteriler satın almayı düşündükleri televizyon ünitesine, konsolların sığıp sığmayacağını deneyerek görebiliyorlar.

İnternete düşen fotoğrafların hangi IKEA mağazasında ve hangi ülkede çekildiği bilinmiyor. Ayrıca İsveçli mobilya devinin konsol maketlerini diğer ülkelerdeki IKEA'larda da kullanıma sunup sunmayacağı belli değil.

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/kppuaz/which_ikea_media_storage_unit_will_be_able_to_fit/

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