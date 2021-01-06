PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı

PlayStation 5 ve Xbox Series X'i önceki nesil konsollardan ayıran ne önemli şey şüphesiz ki oldukça büyük olmaları. Xbox Series X nispeten kompakt sayılsa da Japonların oyun makinesi modern tarihin en büyük konsolu olmuş durumda.İlginizi Çekebilir Müjde! Konsollardaki gümrük vergisi oranı azaltıldı
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Yeni nesil konsolların "standat dışı" boyutları mobilya seçimi yapmayı oldukça zorlaştırıyor. Zira yeni bir televizyon ünitesi almaya hazırlanan PlayStation 5 ve Xbox Series X sahipleri konsolun sığıp sığmayacağını tam olarak kestiremeyebiliyorlar.
Tereddütte kalan müşterilere maket hizmeti
IKEA bu sorunu yaşayan müşterilere yardımcı olmak için mağazalarına Microsoft ve Sony’nin yeni konsollarıyla aynı boyutta maketler yerleştirdi. Bu sayede müşteriler satın almayı düşündükleri televizyon ünitesine, konsolların sığıp sığmayacağını deneyerek görebiliyorlar.
İnternete düşen fotoğrafların hangi IKEA mağazasında ve hangi ülkede çekildiği bilinmiyor. Ayrıca İsveçli mobilya devinin konsol maketlerini diğer ülkelerdeki IKEA'larda da kullanıma sunup sunmayacağı belli değil.
https://www.reddit.com/r/gaming/comments/kppuaz/which_ikea_media_storage_unit_will_be_able_to_fit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Şaka bir yana, konsolların satış kanalları genişledikçe satış rakamları daha da artması muhtemel. Fiyatlar ucuzladıkça, çok farklı alanlarda da satışa başlanır yakında.