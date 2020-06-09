Samsung ve Corning, katlanabilir telefonlar için ultra ince cam geliştirecek

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Son söylentilere göre yeni Samsung Galaxy Fold 2, 5 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Bu yeni cihazın Dowoo Insys ve Schott tarafından üretilen (Galaxy Z Flip'de de kullanılan) ultra ince cam ile gelmesi beklenirken, Güney Koreli teknoloji devinin maliyetleri düşürmek ve gelecekteki katlanabilir cihazları için daha kaliteli malzeme üretmek için Corning ile ortaklık kurduğu açıklandı.

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Corning UTG ile maliyetler düşecek

Corning şirketinin Gorilla Glass markasıyla tanınan ve hasarlara karşı dayanıklı olan camları, pazardaki birçok akıllı telefon modelinde kullanılıyor. Şirket son zamanlarda Samsung ile birlikte gelişimini hızlandırmak ve ABD'de bir tedarik zinciri kurmak için çalışmalara başladı. Başka bir deyişle, 2021'den itibaren katlanabilir telefonlarda Corning UTG'yi (ultra ince cam) görmeye başlayabiliriz, bu da Samsung'un maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

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Corning, 2019'dan beri katlanabilir telefon camları için çalışmalara başlamıştı ve bu yılın sonuna kadar ürünlerini akıllı telefonlarda görmeyi planlıyor. Bu sınıfı oluşturmanın en büyük zorluğu ise telefon kapandığı zaman, camın hasar almayacak şekilde bükülmesini sağlamak, dayanıklılığını artırmak ve bunu uygulamaya geçirebilmek olarak açıklanıyor.

Samsung ile yapılan yeni ortaklığın iki şirkete de fayda sağlayacağı su götürmez bir gerçek. Ancak maliyetlerin düşmesinin, katlanabilir cihazların fiyatlarına ne denli yansıyacağını ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/samsung_partners_with_corning_to_develop_utg_glass_for_2021_foldable_phones-news-43639.php

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