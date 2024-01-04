Samsung ve Hyundai, akıllı ev ile bağlantılı araç entegrasyonu için anlaştı

Duyuru, şirketlerin akıllı ev ve bağlantılı otomobilleri tamamen entegre ederek geleceğin yaşam tarzına yönelik çözümler geliştirmek üzere 3 Ocak'ta imzalanan iyi niyet sözleşmesinin ardından yapıldı. Bu hizmetin henüz hangi ülkelerde geçerli olacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da önümüzdeki günlerde akıllı ev ve otomobil entegrasyonunun artacağı öngörülüyor.

Hyundai ve Kia, Samsung'un SmartThings platformu ile güçlerini birleştirerek entegre bir ev enerji yönetimi sistemi ve yenilikçi akıllı ev teknolojileri geliştirecekler. Bu ortaklık, her iki şirketin 'Evden Arabaya' ve 'Arabadan Eve' hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış olup, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bir dizi bağlantılı araç teknolojisini entegre edecek.

Evden Arabaya ve Arabadan Eve hizmetleri, akıllı ev ile araç içi bilgi-eğlence sistemlerini birbirine bağlayarak her iki yönde uzaktan kontrol imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar SmartThings platformu aracılığıyla evdeyken arabalarıyla ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu işlemler arasında aracı çalıştırmak, akıllı klimayı kontrol etmek, camları açıp kapamak ve şarj seviyelerini kontrol etmek yer alıyor. Ayrıca araç içerisinden evdeki TV, klima ve elektrikli aracın şarj cihazları gibi ev aletlerini kontrol etmek de mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Chanwoo Park, iş birliğiyle ilgili olarak, “Bu iş birliği, Evden Arabaya iletişim çözümüne ve gelecekteki yaşam tarzına göre optimize edilmiş entegre ‘ev enerji yönetimi hizmetlerini’ mümkün kılacak. SmartThings platformunu araçlara bağlayarak hem evde hem de araçta sunduğumuz müşteri deneyimini büyük ölçüde geliştirebileceğiz" dedi.

Kullanıcılar "güne başlama" ve "eve dönüş" gibi rutinlerini, araçları da dahil olmak üzere, birden fazla cihazı aynı anda çalıştırarak SmartThings üzerinden yönetebilecek. Örneğin, bir Galaxy akıllı telefonun sabah alarmı çaldığında, perdeler, ışıklar ve televizyon otomatik olarak açılabilecek. Kullanıcılar işe gitmek için evden dışarı çıkarken, araçları ideal sıcaklığa göre kendini ayarlamış olacak. Ayrıca kullanıcılar, elektrikli araçlarının kalan pil gücü seviyesi ve sürüş menzili gibi bilgilerini, akıllı telefon ve TV ekranlarından görüntüleyebilecek.

İş birliğinin bağlantılı araçlardaki Arabadan Eve ve Evden Arabaya hizmetlerini çeşitli alanlarda daha kullanışlı hale getirmek için bir fırsat olduğunu belirten Hyundai ve Kia Bilgi Eğlence Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Haeyoung Kwon, “Dünyanın her yerinde Hyundai ve Kia’nın müşterilerinin yolculuklarını sürekli olarak anlamlı kılmak için teknoloji geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz" dedi.

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Entegre ev enerji yönetimi hizmeti sayesinde kullanıcılar, evlerindeki bağlantılı cihazların ne kadar enerji tükettiğini takip edebilecek. Elektrikli araçlarının ve şarj cihazlarının enerji bilgilerini de görüntüleyebilecek olan kullanıcılar böylece, araçlarını en uygun zamanda şarj edebilecek. Entegre ev enerji yönetimi hizmetine bağlanan elektrikli araçlar, günün farklı saatlerine göre farklı fiyatlandırma bilgilerini, güç talep yanıtı (DR) programını, fotovoltaik (PV) ve enerji depolama sistemi (ESS) verilerini ve zamana göre karbon emisyonlarını hesaplayabilecek, şarj için en uygun zamanı otomatik olarak ayarlama imkanına kavuşacak.

Samsung, Arabadan Eve hizmetini daha da zenginleştirmek için Samsung Electronics'in yüzde yüz iştiraki olan HARMAN ile yakın çalışmalar sürdürüyor. HARMAN'ın donanım ve yazılım yükseltmelerine imkan tanıyan dijital kokpit paketi olan “Ready Upgrade" ile kullanıcılar, çeşitli Arabadan Eve hizmetlerinden yararlanmak için birçok SmartThings özelliği yükleyebilecek.

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Samsung ve Hyundai'den akıllı ev ile bağlantılı araç entegrasyonu