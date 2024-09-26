Hyundai ve Kia, yeni nesil bilgi eğlence sistemi için Samsung ile çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Hyundai ve Kia, gelecekteki otomobillerinde kullanılmak üzere bilgi-eğlence sistemi geliştirmek için Samsung ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Samsung cihazları, Hyundai ve Kia'larla entegre olacak

Üç şirket, Hyundai Motor Group'un küresel yazılım merkezi 42dot ile birlikte yeni bilgi-eğlence sistemi ve açık bir mobilite ekosistemi üzerinde çalışmaya başladı. Gelecekteki araçlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu kullanılarak Samsung'un SmartThings ekosistemine sorunsuz bir şekilde bağlanacak. Yani Hyundai ve Kia'nın araçlarından akıllı Samsung cihazlarını yönetmek mümkün olacak. Örneğin, sürücüler Samsung klimalarını ve diğer akıllı ev cihazlarını kablosuz olarak kontrol edebilecek.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde ortaklık Hyundai ve Kia sürücülerinin, yüz milyonlarca Samsung Galaxy cihazından gelen verileri kullanan kitle kaynaklı küresel bir araç konum izleme hizmeti olan SmartThings Find'a erişmesini sağlayacak. Gelecekte bir Hyundai veya Kia marka araç çalınırsa, bu teknoloji kullanılarak dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilecek.

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Hyundai ve Kia ayrıca, tüm günlük deneyimleri kullanıcı odaklı hale getirmek için araç sahiplerine düzenli olarak yeni hizmetler sunmayı planlıyor. Yazılım tanımlı araçlar için yeni bir araç uygulama pazarı da kurulacak. Son olarak, SmartThings aracılığıyla Galaxy cihazları ve akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlar aracılığıyla yolcuların araç içi sağlıklarının izlenmesi sağlanacak.

Yeni bilgi-eğlence sistemi 2026'da tanıtılacak, ancak Hyundai ve Kia, sistemi ne zaman araçlarına entegre edeceklerini açıklamadı.

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Hyundai ve Kia, bilgi eğlence sistemi için Samsung ile çalışıyor