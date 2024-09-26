Hyundai ve Kia, yeni nesil bilgi eğlence sistemi için Samsung ile çalışıyor

Samsung cihazları, Hyundai ve Kia'larla entegre olacak
Üç şirket, Hyundai Motor Group'un küresel yazılım merkezi 42dot ile birlikte yeni bilgi-eğlence sistemi ve açık bir mobilite ekosistemi üzerinde çalışmaya başladı. Gelecekteki araçlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu kullanılarak Samsung'un SmartThings ekosistemine sorunsuz bir şekilde bağlanacak. Yani Hyundai ve Kia'nın araçlarından akıllı Samsung cihazlarını yönetmek mümkün olacak. Örneğin, sürücüler Samsung klimalarını ve diğer akıllı ev cihazlarını kablosuz olarak kontrol edebilecek.
Hyundai ve Kia ayrıca, tüm günlük deneyimleri kullanıcı odaklı hale getirmek için araç sahiplerine düzenli olarak yeni hizmetler sunmayı planlıyor. Yazılım tanımlı araçlar için yeni bir araç uygulama pazarı da kurulacak. Son olarak, SmartThings aracılığıyla Galaxy cihazları ve akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlar aracılığıyla yolcuların araç içi sağlıklarının izlenmesi sağlanacak.
Yeni bilgi-eğlence sistemi 2026'da tanıtılacak, ancak Hyundai ve Kia, sistemi ne zaman araçlarına entegre edeceklerini açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu