Samsung: Windows Phone 7'li Omnia HD, Microsoft tarafından yapıldı

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Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'den yapılan Windows Phone 7'nin yeni detaylarını MIX Geliştiriciler Konfrensı'nda açıklayan Microsoft, demo gösterim için Asus, LG ve Samsung'dan üç model göstermişti. Asus ve LG'nin modelleri hakkında daha önce de bazı bilgiler çıkmış olmasına rağmen, Samsung'un ismi açıklanmayan modelleri, meraklı bakışları bir anda Güney Koreli firmaya çevirmişti.

Genel görünümü itibariyle Symbian tabanlı Omina HD ile oldukça benzer olan Windows Phone 7 demo telefonundaki görünür tek değişiklik orta kısma konumlandırılan Windows butonu idi. Gelen yeni bilgilere göre demo tanıtımda kullanılan Samsung telefon, tahmin edildiği üzere i8910HD buraya kadar herşey normal gibi görünebilir ancak ilginç olan asıl nokta şu ki, Samsung sözcüsüne göre bu telefon Samsung yerine Microsoft'un kendisi tarafından hazırlanmış.

i8910HD kullanıcıları için Windows Phone 7 güncellemesi söz konusu olabilir sorusu belirsizliğini korusa da bu gelişmeye paralel olarak Samsung'un benzer tasarımla Windows Phone 7 tabanlı akıllı telefonlar hazırlaması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu arada arka arkaya yaşanan gelişmeler, Windows Phone 7 için en tartışmalı konuların başında, güncelleme imkanları gelecek gibi görünüyor. Zira hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde satın alınabilecek en güçlü telefonlardan biri olan WinMo 6.5 tabanlı HTC HD2 için Windows Phone 7 güncellemesinin olmayacağı bilgisi yansımıştı basına.