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    Samsung, yanıltıcı reklamlar sebebiyle Avustralya'da para cezasına çarptırıldı

    Samsung, içlerinde amiral gemilerinin de bulunduğu birçok Galaxy cihazın su geçirmezlik reklamları sebebiyle para cezasına çarptırıldı. Samsung iddiaları kabul etti.
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    Samsung, para cezasına çarptırıldı
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    Teknoloji devi Samsung, bazı Galaxy telefonların yüzme havuzlarında ve deniz suyunda kullanıma uygunluğunu tanıtan reklamlar sebebiyle Avustralya mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldı. Şirket, 14 milyon Avustralya doları (9.8 milyon dolar) ceza ödeyecek.

    Mevcut modellerde herhangi bir sorun bulunmuyor

    Söz konusu davada Samsung, 2016 ve 2018 yılları arasında yer verilen dokuz reklamda Galaxy S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus ve Note 8 dahil olmak üzere yedi akıllı telefon modelinin suya dayanıklılığı hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşmakla suçlanmıştı.

    Ancak sorun, telefonların su geçirmezliği yerine suya daldırıldıktan sonra şarj edilmeleri durumunda, Samsung'un şarj bağlantı noktasının bozulabileceği konusunda kullanıcıları uyarmamış olması. Bu sebeple birçok kullanıcı, bozulan soketlerin tamiri konusunda yüksek tamir ücretleri ile karşı karşıya kaldı.

    Şarj bağlantı noktası sorununun yalnızca 2016 ve 2017 yılları arasında piyasaya sürülen yedi modeli etkilediğini söyleyen Samsung, ''mevcut Galaxy telefonlarda benzer bir sorunun bulunmadığını'' açıkladı. 

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