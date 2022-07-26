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    Samsung Galaxy Watch 4, sağlık ölçümünde tıbbi cihazlar ile karşılaştırıldı

    Geçtiğimiz yıl Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy Watch 4, sağlık ölçümü konusunda tıbbi cihazlar ile karşılaştırıldı. Akıllı saat şaşırtıcı sonuçlara imza attı.
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    Samsung Galaxy Watch 4
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    Akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar günümüze kadar uzun bir yol kat etmiş olsa da, sağlık ölçümü konusunda birçok kullanıcı tıbbi cihazlara güvenmeye devam ediyor. Sleep Health dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, Galaxy Watch 4’ün sensörleri SpO2 (Kan Oksijen Doygunluğu) ölçümünde gerçek tıbbi araçlar ile karşılaştırıldı.

    Paralel sonuçlara ulaşıldı

    Bildirilenlere göre altısı Samsung Electronics'e bağlı yedi tıp uzmanı tarafından gerçekleştirilen araştırmada, oksijen verilerini farklı şekilde topladıkları için giyilebilir sensörün bileğe takılan standart tıbbi cihazdan biraz daha güvenilir olduğu keşfedildi.

    Çalışmada öncelikle saatin kan oksijen sensörünün herhangi bir OSA (Obstrüktif uyku apnesi) semptomunu tespit etmekte ne kadar doğru olduğu kontrol eden araştırmacılar, çeşitli uyku bozuklukları çeken toplam 97 yetişkinin kandaki oksijen seviyelerini izlemek için bir Galaxy Watch 4 kullandı.

    Analiz edilen sonuçlar ile beraber tıbbi ekipman ve akıllı saatten alınan verilerin şaşırtıcı bir şekilde paralel olduğu tespit edildi. Böylece yeni araştırma, Galaxy Watch 4'ün uyku sırasında oksijen doygunluğunu doğru bir şekilde ölçtüğünü kanıtladı. Ayrıca OSA (Obstrüktif uyku apnesi) semptomu konusunda önem taşıyan yeni araştırmada, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 38'inin uyku bozukluğu sorunu yaşadığı tespit edildi.

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