Samsung Galaxy S24 serisinin şarj hızı belli oldu

Galaxy S24 serisinin şarj hızı
Daha önceki bazı sızıntılarda Galaxy S24 ile şarj hızlarını 65W'a çıkarabileceği söyleniyordu ancak görünüşe göre bu beklenti karşılanmayacak. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın almış olduğu Çin Zorunlu Sertifika (CCC) kayıtlarında şarj hızlarının aynı kaldığı görülüyor. Buna göre Galaxy S24 (SM-S9210), Galaxy S23'e benzer şekilde 25W hızlı şarj (9V/2.77A) özelliğine sahip. Galaxy S24+ (SM-S9260) ve Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) 45W'a kadar hızlı şarj (11V/4.05A) ile uyumlu olacak.
- Galaxy S24: 25W
- Galaxy S24+: 45W
- Galayx S24 Ultra: 45W
Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikleri
Ülkeye bağlı olarak, Galaxy S24 serisi Exynos 2400 işlemcisini veya Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy'yi kullanacak gibi duruyor ancak bu konuda çelişkili bilgiler bulunuyor. Bununla birlikte Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir.
Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştırmaları bekleniyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB temel depolama alanına sahip olabilecekken, Galaxy S24 Ultra 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.