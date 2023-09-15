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    Samsung Galaxy S24 serisinin şarj hızı belli oldu

    Samsung’un yaklaşan Galaxy S24 serisi detaylanmaya devam ediyor. Kısa süre önce ortaya çıkan Çin sertifikasyonu, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’nın şarj hızını ortaya koydu.
    Samsung Galaxy S24 serisinin şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlardaki şarj hızı her geçen dönem daha da artıyor. Özellikle Çinli üreticiler telefonlarında 240W’a kadar hızlı şarj sunmaya başlamış durumda. Öte yandan Samsung ise genellikle akıllı telefonlarının şarj hızlarını geliştirmediği için eleştiriliyor. Yeni gelen bilgiler ise Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’da da şarj hızı konusunda firmanın kullanıcıları üzeceğini gösteriyor.

    Galaxy S24 serisinin şarj hızı

    Daha önceki bazı sızıntılarda Galaxy S24 ile şarj hızlarını 65W'a çıkarabileceği söyleniyordu ancak görünüşe göre bu beklenti karşılanmayacak. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın almış olduğu Çin Zorunlu Sertifika (CCC) kayıtlarında şarj hızlarının aynı kaldığı görülüyor. Buna göre Galaxy S24 (SM-S9210), Galaxy S23'e benzer şekilde 25W hızlı şarj (9V/2.77A) özelliğine sahip. Galaxy S24+ (SM-S9260) ve Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) 45W'a kadar hızlı şarj (11V/4.05A) ile uyumlu olacak.

    • Galaxy S24: 25W
    • Galaxy S24+: 45W
    • Galayx S24 Ultra: 45W
    Samsung Galaxy S24 serisinin şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla, Galaxy S24 serisinin Galaxy S23 serisinden daha hızlı şarj olamayacağı neredeyse kesin. Serideki her üç model de yaklaşık bir saat içinde %0-100 arasında şarj olabilir. Önceki bilgilere göre Galaxy S24'ün 4.000mAh bataryaya sahip olduğu, Galaxy S24+'ın ise 4.900mAh bataryadan güç aldığı ortaya çıkmıştı. Galaxy S24 Ultra ise selefleriyle aynı 5.000mAh bataryayı kullanacak.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikleri

    Ülkeye bağlı olarak, Galaxy S24 serisi Exynos 2400 işlemcisini veya  Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy'yi kullanacak gibi duruyor ancak bu konuda çelişkili bilgiler bulunuyor. Bununla birlikte Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştırmaları bekleniyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB temel depolama alanına sahip olabilecekken, Galaxy S24 Ultra 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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