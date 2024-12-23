Xiaomi 15 Ultra global pazara çıkacak mı sorusu sonunda yanıt buldu

Xiaomi’nin amiral gemisi modeli 15 Ultra, küresel lansmanına yaklaşırken Hindistan’da piyasaya sürüleceği kesinleşti. “25010PN30I” model numarasıyla Hindistan’da BIS sertifikası alan cihaz, 20 Aralık 2024 tarihinde listelendi. Sertifika detaylarında cihaz adı belirtilmese de, daha önceki IMEI listelerinde bu model numarasının Hindistan versiyonu olan Xiaomi 15 Ultra’ya ait olduğu bilgisi yer aldı. Cihazın Hindistan için kesinleşmesinin önemi, global pazar için de kesinleşmiş olmasıdır.

Cihazın küresel versiyonu, model numarasının sonunda “G” harfi taşırken, Çin varyantı “C” harfi ile bitiyor. Xiaomi’nin daha önceki serilerinde olduğu gibi 15 Ultra’nın da Hindistan ve küresel pazarda Xiaomi 15 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Pro modeli, yalnızca Çin pazarında kalacak gibi görünüyor.

HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri belli oldu 1 gün önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra’nın Çin’deki lansmanı henüz gerçekleşmedi. Şubat 2025’e ertelendiği söylenen bu lansman, daha önce ocak ayında yapılacağı öngörülen tanıtımı geciktirdi. Hindistan ve diğer küresel pazarlardaki lansmanın ise mart veya nisan 2025’te yapılması planlanıyor.

Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle güçlendirilecek. Cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LTPO OLED ekranıyla dikkat çekerken, mikro-kavisli tasarımı estetik açıdan öne çıkaracak. Arka kamera kurulumu ise 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP çözünürlüklere sahip dört lensle üstün bir fotoğraf deneyimi sunacak. 6.000 mAh kapasiteli bataryası, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle yüksek performans vaat ediyor. Güvenlik açısından, ekrana gömülü ultrasonik bir parmak izi okuyucusu da cihazda yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 15 Ultra global pazara çıkacak mı sorusu yanıt buldu