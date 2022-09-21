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    Samsung, yeni bir oyun servisi üzerinde çalışıyor

    Samsung TV Plus platformu üzerinde çalışmalarını sürdüren Samsung'un ''Gaming Plus'' ve ''Game Plus'' markaları için yeni bir başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 
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    Samsung, yeni bir oyun servisi üzerinde çalışıyor
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    Akıllı telefon ve televizyonlar söz konusu olduğunda sektörde büyük bir yere sahip olan Samsung, dijital servisleri arasına bir yenisini daha ekleyebilir. Teknoloji devinin, ''Gaming Plus'' ve ''Game Plus'' olmak üzere iki ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

    Yeni bir oyun servisi duyurulabilir

    Bilindiği üzere Samsung, günümüzde Samsung TV Plus platformu ile akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere farklı türde eğlence içerikleri sunuyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni kanalların ve TV şovlarının eklenmesiyle TV Plus hizmetinin genişletildiğini duyuran şirket, görünüşe göre Game Plus veya Gaming Plus olarak adlandırılacak yeni bir oyun servisi üzerinde de çalışıyor.

    Şu an itibariyle, Samsung'un yeni oyun hizmeti ile neler planladığı bilinmiyor. Ancak GeFoce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi platformların büyük bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu düşünürsek, şirketin bu yönde farklı bir atılımlar gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Öte yandan birçok marka gelecek planları dahilinde ticari isim başvurularında bulunabiliyor. Bu nedenle yeni servisin duyurusu beklenen daha uzun sürebilir.

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    makine26 1 gün önce

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