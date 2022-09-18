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    Samsung, yeni Galaxy telefonlarda uydu bağlantısı sunabilir

    Son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi, bağlantı teknolojileri konusunda çalışmalarını arttırdı. Huawei ve Apple'dan sonra Samsung, uydu bağlantı özelliğini Galaxy telefonlara getirebilir.
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    Samsung, yeni Galaxy telefonlarda uydu bağlantısı sunabilir
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    Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz hafta yeni iPhone 14 ailesini tanıttı. Yeni telefonların en dikkat çeken özelliklerinden biri ise kuşkusuz uydu bağlantısı desteği oldu. Şimdi de akıllı telefon sektörünün dev isimlerinden Samsung'un, benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    SOS özelliği Galaxy cihazlara gelebilir

    Phonearena tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, uydu bağlantı özelliğini yakında çıkacak Galaxy cihazlara getirmeyi planlıyor. Hücresel ağın mevcut olmadığı bölgelerde acil durum aramalarının yapılmasını sağlayacak bu acil durum özelliğinin, Galaxy S23 serisinde mevcut olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Bildirilenlere göre iPhone 14 ve gelecek iPhone modellerinde kullanılacak Apple SOS özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından desteklenecek. Bununla birlikte Apple'ın Globalstar'ın mevcut ağ kapasitesinin yüzde 85'ini kullanması beklenirken, Samsung rakibinden farklı bir servis sağlayıcısına yönelebilir.

    Ayrıca iPhone 14 ailesi ile gündeme gelen uydu bağlantı desteğinin, ilk olarak Huawei Mate 50 serisi ile tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Eylül ayının başlarında Çinli şirket, yeni telefon serisinin küresel konumlama hizmeti sağlayan Beidou uydu ağına bağlanarak konum ve mesaj paylaşımı yapabileceği duyurmuştu.

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