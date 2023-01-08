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    Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını 18 Ocak'ta tanıtacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yılki ilk etkinliğini 18 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. Şirket lansmanda Galaxy A ailesinin yeni üyelerini duyurmayı planlıyor.
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    Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını 18 Ocak'ta tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıtacağı bu yılki ilk etkinliğin tarihini açıkladı. Güney Koreli şirket 18 Ocak'ta Hindistan'da bir lansman düzenleyecek. Birçok kişi Galaxy S23 amiral gemilerini bekliyor olsa da yılın ilk etkinliğinde yeni Galaxy A serisi telefonlar duyurulacak.

    Yayınlanan ilk teaser üçlü arka kamera ve 120 Hz ekrana işaret ediyor. Muhtemelen bunlar Galaxy A54 5G ile alakalı. Ayrıca şirket aynı gün Galaxy A34 5G'yi de sahneye çıkarabilir. Bu cihaz için de üçlü kamera konuşuluyor ancak gelen bilgiler 90 Hz ekran taşıyacağı yönünde.

    Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını 18 Ocak'ta tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Yeni Galaxy A serisi hakkında bilinenler

    Her iki model de son zamanlarda birçok sızıntıya konu oldu. Bu da çok yakında resmiyet kazanacaklarına işaret ediyor. Fakat etkinlikte kaç cihazın tanıtılacağı henüz belli değil. Öte yandan akıllı telefonlarla ilgili internete düşen bazı detaylar var.

    Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını 18 Ocak'ta tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Aktarılan bilgilere göre Galaxy A34 5G, MediaTek Dimensity 1080 işlemciden güç alacak ve Android 13 tabanlı One UI 5.0 arayüzü ile gelecek. Galaxy A54 5G'nin ise 120 Hz AMOLED ekran, Exynos 1380 işlemci, 6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 + 12 + 5 megapiksel üçlü kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içereceği bildiriliyor.
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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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