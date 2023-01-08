Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını 18 Ocak'ta tanıtacak

Yayınlanan ilk teaser üçlü arka kamera ve 120 Hz ekrana işaret ediyor. Muhtemelen bunlar Galaxy A54 5G ile alakalı. Ayrıca şirket aynı gün Galaxy A34 5G'yi de sahneye çıkarabilir. Bu cihaz için de üçlü kamera konuşuluyor ancak gelen bilgiler 90 Hz ekran taşıyacağı yönünde.
Yeni Galaxy A serisi hakkında bilinenler
Her iki model de son zamanlarda birçok sızıntıya konu oldu. Bu da çok yakında resmiyet kazanacaklarına işaret ediyor. Fakat etkinlikte kaç cihazın tanıtılacağı henüz belli değil. Öte yandan akıllı telefonlarla ilgili internete düşen bazı detaylar var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..