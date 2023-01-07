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    Samsung Galaxy S23 tanıtım tarihi resmileşti

    Galaxy S23, Galaxy S23+ veya Pro ve Galaxy S23 Ultra modelleri yanında Galaxy Buds 2 Live ve Galaxy Watch 6 aksesuarlarının da beklendiği Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu. 
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    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Daha önce gündeme gelen sızıntılarda olduğu gibi Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliği 1 Şubat tarihinde yapılacak. Samsung henüz davetiye göndermedi ancak sitesine tarih bilgilerini yerleştirdi.

    Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung Kolombiya departmanının web sitesinde Epik Zamanlar Geliyor şeklinde bir slogan kullanılmış. Etkinlikte Galaxy S23, Galaxy S23+ veya Pro ve Galaxy S23 Ultra modelleri sahneye çıkacak. Tasarım anlamında Galaxy S22 ile benzer olacağı belirtiliyor.

    Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 45W'a kadar hızlı şarj ve 200 megapiksele kadar kamera ihtimali mevcut. Galaxy S23 serisinin yanı sıra etkinlikte farklı ürünler de tanıtılabilir.

    Galaxy S22 FE, Galaxy Buds 2 Live, Galaxy Tab S8 FE, Galaxy Watch 6 bu yıl Samsung’dan beklenen ürünler ancak en azından kulaklık ve akıllı saat modelinin 1 Şubat tarihinde tanıtılması yüksek ihtimal.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 22 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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