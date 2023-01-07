Samsung Galaxy S23 tanıtım tarihi resmileşti

Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?
Samsung Kolombiya departmanının web sitesinde Epik Zamanlar Geliyor şeklinde bir slogan kullanılmış. Etkinlikte Galaxy S23, Galaxy S23+ veya Pro ve Galaxy S23 Ultra modelleri sahneye çıkacak. Tasarım anlamında Galaxy S22 ile benzer olacağı belirtiliyor.
Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 45W'a kadar hızlı şarj ve 200 megapiksele kadar kamera ihtimali mevcut. Galaxy S23 serisinin yanı sıra etkinlikte farklı ürünler de tanıtılabilir.
Galaxy S22 FE, Galaxy Buds 2 Live, Galaxy Tab S8 FE, Galaxy Watch 6 bu yıl Samsung’dan beklenen ürünler ancak en azından kulaklık ve akıllı saat modelinin 1 Şubat tarihinde tanıtılması yüksek ihtimal.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..