OnePlus 13’ün performans sonuçları sızdırıldı: Tam bir performans canavarı

Yaklaşan OnePlus 13 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. OnePlus'ın Ekim ayında Çin'de tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli için Geekbench üzerinde PJZ110 model numarasıyla bir cihaz listelendi. Güvenilir bir duyum kaynağı olan Digital Chat Station’a göre bu cihazın OnePlus 13 olduğu söyleniyor. Bu yeni cihazın detayları Geekbench kaydı üzerinden incelendi.

Geekbench sonuçlarına göre, OnePlus 13'ün içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti, 3.53GHz hızında çalışan altı çekirdek ve 2.32GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor. Bu bilgilerin, Snapdragon 8 Gen 4'ün, Qualcomm’un 2024 Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde tanıtılacak çipiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Çip, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim süreci ile geliştiriliyor.

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Cihazın listelenen özelliklerine göre, OnePlus 13’te 16 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi yer alacak. Geekbench testlerinde cihaz, tek çekirdek testinde 3.236 puan ve çoklu çekirdek testinde 10.049 puan aldı. Bu skorlar, Snapdragon 8 Gen 4’ün performansının Apple’ın A18 çipinden daha yüksek olduğunu gösteriyor. A18, aynı testlerde sırasıyla 3.114 ve 6.666 puan almıştı. Yine de, bu sonuçların üreticilerin performans optimizasyonları yapılmadan elde edildiğini ve cihazın piyasaya sürüldüğünde daha da iyi sonuçlar verebileceğini belirtmekte fayda var.

Buna ek olarak, DCS tarafından paylaşılan bir başka sızıntıya göre, OnePlus 13, 6.000mAh kapasiteye sahip çift hücreli bir batarya ile gelecek. Cihazın 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunacak. OnePlus 13 ayrıca Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen yeni bir kamera moduna ve son teknoloji algoritmalara sahip olacak. Tamamen cam bir gövde ile piyasaya çıkacak olan bu modelin, beyaz camlı bir versiyonu da olacak. Cihazın üretim sürecinin başladığı ve Ekim ayında duyurulmasının planlandığı belirtiliyor.

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