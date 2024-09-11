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    OnePlus 13’ün performans sonuçları sızdırıldı: Tam bir performans canavarı

    Çinli teknoloji şirketi OnePlus tarafından uzun bir süredir geliştirilen ve artık çıkış tarihi için sayılı günlerin olduğu OnePlus 13, şimdi de Geekbench performansıyla kendini gösterdi.

    OnePlus 13’ün performans sonuçları sızdırıldı

    Yaklaşan OnePlus 13 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. OnePlus'ın Ekim ayında Çin'de tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli için Geekbench üzerinde PJZ110 model numarasıyla bir cihaz listelendi. Güvenilir bir duyum kaynağı olan Digital Chat Station’a göre bu cihazın OnePlus 13 olduğu söyleniyor. Bu yeni cihazın detayları Geekbench kaydı üzerinden incelendi.

    Geekbench sonuçlarına göre, OnePlus 13'ün içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti, 3.53GHz hızında çalışan altı çekirdek ve 2.32GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor. Bu bilgilerin, Snapdragon 8 Gen 4'ün, Qualcomm’un 2024 Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde tanıtılacak çipiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Çip, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim süreci ile geliştiriliyor.

    Cihazın listelenen özelliklerine göre, OnePlus 13’te 16 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi yer alacak. Geekbench testlerinde cihaz, tek çekirdek testinde 3.236 puan ve çoklu çekirdek testinde 10.049 puan aldı. Bu skorlar, Snapdragon 8 Gen 4’ün performansının Apple’ın A18 çipinden daha yüksek olduğunu gösteriyor. A18, aynı testlerde sırasıyla 3.114 ve 6.666 puan almıştı. Yine de, bu sonuçların üreticilerin performans optimizasyonları yapılmadan elde edildiğini ve cihazın piyasaya sürüldüğünde daha da iyi sonuçlar verebileceğini belirtmekte fayda var.

    Buna ek olarak, DCS tarafından paylaşılan bir başka sızıntıya göre, OnePlus 13, 6.000mAh kapasiteye sahip çift hücreli bir batarya ile gelecek. Cihazın 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunacak. OnePlus 13 ayrıca Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen yeni bir kamera moduna ve son teknoloji algoritmalara sahip olacak. Tamamen cam bir gövde ile piyasaya çıkacak olan bu modelin, beyaz camlı bir versiyonu da olacak. Cihazın üretim sürecinin başladığı ve Ekim ayında duyurulmasının planlandığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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