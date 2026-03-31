Google Pixel 11'in tasarımı ortaya çıktı: Çerçeveler inceliyor

Google'ın Pixel 11 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Pixel 11 Pro Fold'un ardından serinin standart modeli Pixel 11'in de CAD tabanlı görselleri ortaya çıktı. Sızıntılar, cihazın tasarım anlamında büyük bir değişim yerine daha rafine dokunuşlarla geleceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan görseller, genellikle güvenilir sızıntılarıyla bilinen Steve Hemmerstoffer ve Android Headlines iş birliğiyle hazırlandı. Bu tür CAD render’lar doğrudan resmi olmasa da, cihazın ölçülerine dayandığı için genel tasarım hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Google Pixel 11 neler sunacak?

Pixel 11'in 152.8 x 72 x 8.5 mm boyutlarıyla selefine oldukça yakın olacağı belirtiliyor. Bu da cihazın ergonomi açısından büyük bir değişim geçirmeyeceğine işaret ediyor. Sadece telefonun biraz daha ince olması bekleniyor.

Donanım tarafında ise, cihazın kalbinde yeni nesil Tensor G6 işlemcinin yer alacağı konuşulurken, RAM ve depolama seçeneklerinin 12 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB olarak korunması bekleniyor. Ekran tarafında da 6.3 inç büyüklüğündeki AMOLED panelin devam edeceği iddia ediliyor.

Tasarımda öne çıkan yeniliklerden biri ise ekran çerçevelerinin incelmesi. Bu detay, cihazın daha premium bir görünüm kazanmasını sağlayabilir. Ancak CAD tabanlı görsellerde çerçeve kalınlıklarının her zaman tam olarak gerçeği yansıtmayabileceğini belirtelim.

Bir diğer değişiklik ise Pixel serisinin imza tasarımı haline gelen kamera adasında. Pixel 11 ile birlikte iki tonlu tasarımın terk edilerek daha sade, tek renkli bir kamera modülüne geçileceği belirtiliyor.

Pixel 11’in resmi tanıtımının Ağustos ayında yapılması bekleniyor. Bu süreçte daha fazla sızıntının ortaya çıkması ve özellikle daha büyük Pixel modellerine dair detayların netleşmesi muhtemel görünüyor.