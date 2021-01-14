Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Şirket yeni Galaxy S serisi modellerini genellikle Şubat ayı sonlarında veya Mart ayında Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında duyuruyordu.

Ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı bu yılki Mobil Dünya Kongresi, Haziran ayına ertelendi. Bu yüzden Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını normalden daha erken piyasaya sürme kararı aldı. Bu yazıda Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus modellerini tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz.

Tam Boyutta Gör

Tasarım ve Renkler

Samsung yeni amiral gemisi telefonlarının tasarımını her zaman olduğu gibi estetik dokunuşlar yaparak yeniledi. Galaxy S20 serisine kıyasla çok büyük farklılıklar yok ancak yapılan hafif makyajın, yeni bir görsel deneyim kazandırmak adına yeterli geldiği söylenebilir.

Galaxy S21 ve S21 Plus'ın ön panelinde neredeyse hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Asıl farklılık arka panelde. Kamera modülünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Sol üst köşeyle birleştirilerek metal çerçeveyle bütünleştirilen kamera ünitesi artık daha zarif görünüyor.

Galaxy S21'in gri, beyaz, pembe ve mor renk seçenekleri var. Galaxy S21 Plus'ın ise siyah, gümüş ve mor renkle sunulduğunu görüyoruz. Akıllı telefonların daha farklı renk seçenekleri de olacak. Ancak bunların önümüzdeki aylarda tüketicilere sunulması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Ekran

Yeni telefonların ekran boyutları önceki nesil ile aynı. Standart model 6.2 inç ekranla geliyor. Plus modelinde ise 6.7 inçlik bir panel kullanılmış. Çözünürlük açısından Galaxy S20'ye kıyasla düşüş söz konusu. Her iki akıllı telefon da Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğü destekliyor.

Galaxy S21 ve S21 Plus, Gorilla Glass Victus korumalı Dinamik AMOLED ekrana sahip. Akıllı telefonlardaki panel HDR10+ teknolojisi ve 120 Hz tazeleme oranı ile geliyor. Ayrıca cihazlarda ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısına yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Tam Boyutta Gör

Donanım

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Exynos 2100 ve Snapdragon 888 işlemcilerden güç alıyor. ABD ve Çin'de piyasaya sürülecek telefonlarda Snapdragon 888 yonga seti yer alacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu diğer bölgelerde ise tüketiciler Exynos 2100 işlemcili modeli satın alabilecekler.

İlginizi Çekebilir

Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak

Her iki yonga seti de 5 nm üretim sürecini temel alıyor. Aynı zamanda sekiz çekirdekli CPU mimarisine sahip olduklarını belirtelim. Snapdragon 888'de 2.84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2.40 GHz frekansında 3 adet Cortex-A78 ve 1.8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Exynos 2100 yonga seti 2.9 GHz frekansında çalışan bir adet özelleştirilmiş Cortex-X1, 2.9 GHz hızında 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Snapdragon 888'in grafik işlemlerinden Adreno 660 GPU birimi sorumlu. Exynos 2100'un grafik tarafı ise Mali-G78 GPU ünitesine emanet.

Samsung Galaxy S21'in tüm versiyonları beşinci nesil ağları yani 5G bağlantısını destekliyor. Akıllı telefonlarda Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 teknolojileri de mevcut. Galaxy S21 ve S21 Plus varyantları 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçeneği ile tercih edilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Kamera

Galaxy S21 ve S21 Plus aynı kamera konfigürasyonunu paylaşıyor. Akıllı telefonların arka panelinde üçlü kamera sistemi var. Görüntü sensörlerinin detayları ise şu şekilde:

12 megapiksel ana kamera (f/1.8, 1/1.76 inç, 1.8µm, OIS)

12 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2, 1/2.55 inç, 1.4µm, 120 derece görüş açısı)

64 megapiksel telefoto sensör (f/2.0, 1/1.76 inç, 0.8µm OIS, 3x hibrit optik zoom)

Galaxy S21 modellerinin ön ve arka kameraları aynı anda video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte saniyede 60 kare 4K ve saniyede 30 kare 8K video çekebildikleri açıklandı. Her iki cihazın ön tarafında da 10 megapiksel kamera (f/2.2) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Batarya

Samsung, standart Galaxy S21 modelinde 4.000 mAh kapasiteli batarya kullanmış. Buna karşın Galaxy Plus versiyonu 4.800 mAh'lik pille karşımıza çıkıyor. Cihazlar 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahipler. Apple'ın ayak izinden giden Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi telefonlarının kutusundan şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kaldırdı.

Diğer özellikler

Samsung'un yeni amiral gemileri IP68 koruması sayesinde 1.5 metre derinlikteki suya, 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Telefonlarda ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve AKG imzalı stereo hoparlörler var. Yazılım tarafına baktığımızda ise Galaxy S21 ve S21 Plus'ın kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 yüklü şekilde çıktığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Çıkış Tarihi ve Fiyatlar

Galaxy S21 ve S21 Plus ön siparişleri 14 Ocak, saat 19.00’da başlayacak. Ön sipariş veren tüketiciler, Galaxy Buds Live hediye ürünün de sahibi olacak. Samsung müşterilere yeni amiral gemisi telefonlarını 19 Ocak 2021 tarihinden sonra göndermeye başlayacak. Depolama seçeneklerine göre farklılık gösteren fiyat etiketleri şu şekilde:

Galaxy S21 Türkiye Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL

Galaxy S21 Plus Türkiye Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL

Teknik Özellikler Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Ekran 6.2 inç FHD+ LTPS, 120 Hz 6.7 inç FHD+ LTPS, 120 Hz İşlemci Snapdragon 888 veya Exynos 2100 Snapdragon 888 veya Exynos 2100 RAM 8 GB 8 GB Depolama 128 GB 128 GB, 256 GB Arka Kamera Ultra geniş: 12 MP

Ana: 12 MP

Telefoto: 64 MP Ultra geniş: 12 MP

Ana: 12 MP

Telefoto: 64 MP Batarya 4.000 mAh 4.800 mAh İşletim Sistemi Android 11 tabanlı bir One UI 3.1 Android 11 tabanlı bir One UI 3.1 Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Boyutlar 151.7 x 71.2 x 7.9 mm, 171 gram 161.5 x 75.6 x 7.85 mm, 202 gram Renk Mor, Pembe, Gri, Beyaz Mor, Gümüş, Siyah

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.