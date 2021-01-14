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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri

    Samsung uzunca bir süredir gündemi meşgul eden yeni amiral gemisi telefonlarını sonunda tanıttı. Bugünkü etkinlikte duyurulan Galaxy S21 ve S21 Plus modellerinin tüm detaylarına yakından bakıyoruz.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Şirket yeni Galaxy S serisi modellerini genellikle Şubat ayı sonlarında veya Mart ayında Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında duyuruyordu.

    Ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı bu yılki Mobil Dünya Kongresi, Haziran ayına ertelendi. Bu yüzden Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını normalden daha erken piyasaya sürme kararı aldı. Bu yazıda Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus modellerini tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
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    Tasarım ve Renkler

    Samsung yeni amiral gemisi telefonlarının tasarımını her zaman olduğu gibi estetik dokunuşlar yaparak yeniledi. Galaxy S20 serisine kıyasla çok büyük farklılıklar yok ancak yapılan hafif makyajın, yeni bir görsel deneyim kazandırmak adına yeterli geldiği söylenebilir.

    Galaxy S21 ve S21 Plus'ın ön panelinde neredeyse hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Asıl farklılık arka panelde. Kamera modülünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Sol üst köşeyle birleştirilerek metal çerçeveyle bütünleştirilen kamera ünitesi artık daha zarif görünüyor.

    Galaxy S21'in gri, beyaz, pembe ve mor renk seçenekleri var. Galaxy S21 Plus'ın ise siyah, gümüş ve mor renkle sunulduğunu görüyoruz. Akıllı telefonların daha farklı renk seçenekleri de olacak. Ancak bunların önümüzdeki aylarda tüketicilere sunulması planlanıyor.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
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    Ekran

    Yeni telefonların ekran boyutları önceki nesil ile aynı. Standart model 6.2 inç ekranla geliyor. Plus modelinde ise 6.7 inçlik bir panel kullanılmış. Çözünürlük açısından Galaxy S20'ye kıyasla düşüş söz konusu. Her iki akıllı telefon da Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğü destekliyor.

    Galaxy S21 ve S21 Plus, Gorilla Glass Victus korumalı Dinamik AMOLED ekrana sahip. Akıllı telefonlardaki panel HDR10+ teknolojisi ve 120 Hz tazeleme oranı ile geliyor. Ayrıca cihazlarda ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısına yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
    Tam Boyutta Gör

    Donanım

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Exynos 2100 ve Snapdragon 888 işlemcilerden güç alıyor. ABD ve Çin'de piyasaya sürülecek telefonlarda Snapdragon 888 yonga seti yer alacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu diğer bölgelerde ise tüketiciler Exynos 2100 işlemcili modeli satın alabilecekler.

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    Her iki yonga seti de 5 nm üretim sürecini temel alıyor. Aynı zamanda sekiz çekirdekli CPU mimarisine sahip olduklarını belirtelim. Snapdragon 888'de 2.84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2.40 GHz frekansında 3 adet Cortex-A78 ve 1.8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
    Tam Boyutta Gör

    Exynos 2100 yonga seti 2.9 GHz frekansında çalışan bir adet özelleştirilmiş Cortex-X1, 2.9 GHz hızında 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Snapdragon 888'in grafik işlemlerinden Adreno 660 GPU birimi sorumlu. Exynos 2100'un grafik tarafı ise Mali-G78 GPU ünitesine emanet.

    Samsung Galaxy S21'in tüm versiyonları beşinci nesil ağları yani 5G bağlantısını destekliyor. Akıllı telefonlarda Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 teknolojileri de mevcut. Galaxy S21 ve S21 Plus varyantları 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçeneği ile tercih edilebilecek.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
    Tam Boyutta Gör

    Kamera

    Galaxy S21 ve S21 Plus aynı kamera konfigürasyonunu paylaşıyor. Akıllı telefonların arka panelinde üçlü kamera sistemi var. Görüntü sensörlerinin detayları ise şu şekilde:

    • 12 megapiksel ana kamera (f/1.8, 1/1.76 inç, 1.8µm, OIS)
    • 12 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2, 1/2.55 inç, 1.4µm, 120 derece görüş açısı)
    • 64 megapiksel telefoto sensör (f/2.0, 1/1.76 inç, 0.8µm OIS, 3x hibrit optik zoom)

    Galaxy S21 modellerinin ön ve arka kameraları aynı anda video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte saniyede 60 kare 4K ve saniyede 30 kare 8K video çekebildikleri açıklandı. Her iki cihazın ön tarafında da 10 megapiksel kamera (f/2.2) bulunuyor.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
    Tam Boyutta Gör

    Batarya

    Samsung, standart Galaxy S21 modelinde 4.000 mAh kapasiteli batarya kullanmış. Buna karşın Galaxy Plus versiyonu 4.800 mAh'lik pille karşımıza çıkıyor. Cihazlar 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahipler. Apple'ın ayak izinden giden Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi telefonlarının kutusundan şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kaldırdı.

    Diğer özellikler

    Samsung'un yeni amiral gemileri IP68 koruması sayesinde 1.5 metre derinlikteki suya, 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Telefonlarda ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve AKG imzalı stereo hoparlörler var. Yazılım tarafına baktığımızda ise Galaxy S21 ve S21 Plus'ın kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 yüklü şekilde çıktığını görüyoruz.

    Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri
    Tam Boyutta Gör

    Çıkış Tarihi ve Fiyatlar

    Galaxy S21 ve S21 Plus ön siparişleri 14 Ocak, saat 19.00’da başlayacak. Ön sipariş veren tüketiciler, Galaxy Buds Live hediye ürünün de sahibi olacak. Samsung müşterilere yeni amiral gemisi telefonlarını 19 Ocak 2021 tarihinden sonra göndermeye başlayacak. Depolama seçeneklerine göre farklılık gösteren fiyat etiketleri şu şekilde:

    Galaxy S21 Türkiye Fiyatı

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL

    Galaxy S21 Plus Türkiye Fiyatı

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 TL
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL
    Teknik Özellikler Galaxy S21 Galaxy S21 Plus
    Ekran 6.2 inç FHD+ LTPS, 120 Hz 6.7 inç FHD+ LTPS, 120 Hz
    İşlemci Snapdragon 888 veya Exynos 2100 Snapdragon 888 veya Exynos 2100
    RAM 8 GB 8 GB
    Depolama 128 GB 128 GB, 256 GB
    Arka Kamera Ultra geniş: 12 MP
    Ana: 12 MP
    Telefoto: 64 MP    		 Ultra geniş: 12 MP
    Ana: 12 MP
    Telefoto: 64 MP
    Batarya 4.000 mAh 4.800 mAh
    İşletim Sistemi Android 11 tabanlı bir One UI 3.1 Android 11 tabanlı bir One UI 3.1
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
    Boyutlar 151.7 x 71.2 x 7.9 mm, 171 gram 161.5 x 75.6 x 7.85 mm, 202 gram
    Renk Mor, Pembe, Gri, Beyaz Mor, Gümüş, Siyah


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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    şopen27 (Nuri Özdemirler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nerde apple pahali diyenler
    Yanıtla +12
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlayacağım yapacağınız işe

    Birileri sırf kar etsin diye bazılarımız ortalıkta dolaşıp uygun kulaklık, 3.5mm çevirici, şarj kablosu arıyor. 10k para verdikten sonra bunu yapmak zorundamıyız?
    Başlayacağım yapacağınız işe Birileri sırf kar etsin diye bazılarımız ortalıkta dolaşıp uygun kulaklık, 3.5mm çevirici, şarj kablosu arıyor. 10k para ver...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pSy! (caglayan sular) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    10k tl bravo samsung
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem (Cem Kaya) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse herkesin az çok kullandığı kulaklık var, hele ki artık bir çok kişi kablosuz kulaklık kullanıyor artık yada gidip kaliteli kulaklık alıyor. Şuan 2 tane telefonun yanında duran kulaklık olduğu gibi çekmecede duruyor, çok nadir lazım olunca kullanıyorum. Şarj cihazında nötrüm. Fiyatlarda artık arşa çıktı, artık amiral gemisi hayal oluyor. Bugüne kadar hep amiral gemisi aldım, yine imkan var alırım ama yazık o paraya...
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    Elma 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şarj ve kulaklık konusunda Appleı yerden yere vuranlar şimdi sessiz Bu arada leş + leş bir telefon olmuş sadece üç yıl güncelleme alacak olması da cabası.
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    lawyerzzz (emre seymen) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır Samsung kullanıyorum ama cidden arka kamera tasarımı rezalet...S9 ile devam....
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    bboyy (Mustafa Han) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buna Degmez S20 ULTRA FELAKET BUNDAN 🤔😯🤔
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    FlyingUnderpants 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Note 20 Ultra 11,300'e satılıyor şuan Amazonda, bu nasıl fiyatlandırma..
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    tplon (şükrü kılıbık) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsungun sitesinde s21 ekranları için flat diye bir tabir geçiyor edge ekran saçmalığı son buldu mu umarım öyle olmuştur da.
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    BeY_oĞLu (ramazan şişman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski araba fiyatlarının yerini yeni telefonlar aldi. Samsung note 4 tam gaz devam...
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka tasarımı çok kötü görünüyor, bana göre.
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    tnrskr (Tarık şeker) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Al bir iphone 5 sene keyfine bak yazılım desteği müşteri hizmetleri.Samsung bundan sonra sadece Ä serisiyle para kazanır
    Yanıtla +3
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu mor olan modeli kamera rengi itibari ile rezil bir uyumsuzluk halinde olmuş.
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