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Samsung'dan Pico Projeksiyon özellikli cep telefonu: Beam SPH-W9600

Cep telefonu pazarının güçlü isimlerinden Samsung, projeksiyon özellikli cep telefonu Beam SPH-W9600'ü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cep telefonu pazarının en önemli firmalarından Samsung, pico projeksiyon özellikli cep telefonu Beam SPH-W9600'ü duyurdu. Beyaz kasa tasarımına sahip olan telefon şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsun, SPH-9600 cep telefonunda 3.3 inç boyutunda WVGA AMOLED dokunmatik ekran kullanılmış. 5 mp kameraya sahip olan cep telefonunda 9 lümen parlaklık sunan projeksiyon özelliği bulunuyor. Samsung Beam SPH-W9600'ün 50 inç'lik görüntü verebilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. W9600'ün Microsoft Office dosyalarını ve Divx video formatını desteklediği söylenirken, Bluetooth, video görüşmeler için ön kamera, HSDPA gibi özelliklerin de dahil edildiği açıklandı.

Samsung'un pico projeksiyon özellikli AMOLED ekranlı telefonu Beam SPH-W9600'ün fiyatı ve çıkışı tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı


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gun 9 yıl
engadget.com/...
Burda video bilem var.
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ATOM ANT 9 yıl
Samsung I8520 beam bakın derim
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artenis 9 yıl
projeksiyon ıle ılgılı bır fotograf bulunmuyor sanırım.
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einhander 9 yıl
bahsettıgı olculerde parlak ve net bısekılde verebılıyorsa gercekten ınanılmaz
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