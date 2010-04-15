Samsung'dan Pico Projeksiyon özellikli cep telefonu: Beam SPH-W9600

Cep telefonu pazarının en önemli firmalarından Samsung, pico projeksiyon özellikli cep telefonu Beam SPH-W9600'ü duyurdu. Beyaz kasa tasarımına sahip olan telefon şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsun, SPH-9600 cep telefonunda 3.3 inç boyutunda WVGA AMOLED dokunmatik ekran kullanılmış. 5 mp kameraya sahip olan cep telefonunda 9 lümen parlaklık sunan projeksiyon özelliği bulunuyor. Samsung Beam SPH-W9600'ün 50 inç'lik görüntü verebilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. W9600'ün Microsoft Office dosyalarını ve Divx video formatını desteklediği söylenirken, Bluetooth, video görüşmeler için ön kamera, HSDPA gibi özelliklerin de dahil edildiği açıklandı.

Samsung'un pico projeksiyon özellikli AMOLED ekranlı telefonu Beam SPH-W9600'ün fiyatı ve çıkışı tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı