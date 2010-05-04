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Samsung'dan Super Tablet: S-Pad

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Q1 Ultra

Dünya elektronik devlerinden Samsung, yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor. MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazı segmentinde yer alan Q1 gibi modelleriyle tablet bilgisayar pazarına uzak olmayan firma, yaz dönemi için planladığı Super-Tablet S-Pad ile iddialı olmayı hedefliyor Super-AMOLED ekrana sahip olması beklenen ve bu nedenden ötürü Super-Tablet olarak nitelendirilen S-Pad isimli yeni tabletin yazılım tarafında Android platformunu donanım tarafında ise Samsung'un kendi geliştirdiği ARM platformunu kullanması bekleniyor.

WiFi ve 3G gibi bağlantı özelliklerine sahip olması beklenen Samsung S-Pad'in gelişmiş kullanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Muhtemel çıkış tarihi olarak Ağustos ayı gösterilen S-Pad'in benzer pek çok model gibi Apple iPad'e rakip olması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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stradivardi 9 yıl
zaten apple donanımında birşey yok genelde oldukça zayıf donanıma sahip oluyor piyasaya göre ama apple zaten donanımını öne sürmüyor hiç bir zaman yazılımını öne sürüyor ve de diğer firmalara göre daha baskın geliyor bu konuda çok başarılılar samsungta çok başarılı ürün sergileyemedi MID de zaten ülkemizde oldukça pahalı bu ürünler ama zamanla ipad tarzı ürün artacak o zaman ipad almam ama diğer firmaların ürünlerini almayı düşünürüm bu neden samsung olmasın kaliteli firma
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darkaura 9 yıl
Samsung teknolojik acidan cok basarili urunler cikariyor ama malzeme kalitesine ve gorunuse biraz daha onem verse piyasadaki yerini cok saglamlastircak.
donanim olarak appleinkinden daha iyi olan modelleri bile ucuz ve basit imaji veriyor.
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TELESCOPE 9 yıl
evet,Samsung teknolojik açıdan ürünleri ile başarılı olmaya devam ediyor,
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