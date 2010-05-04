Samsung'dan Super Tablet: S-Pad

Samsung Q1 Ultra

Dünya elektronik devlerinden Samsung, yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor. MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazı segmentinde yer alan Q1 gibi modelleriyle tablet bilgisayar pazarına uzak olmayan firma, yaz dönemi için planladığı Super-Tablet S-Pad ile iddialı olmayı hedefliyor Super-AMOLED ekrana sahip olması beklenen ve bu nedenden ötürü Super-Tablet olarak nitelendirilen S-Pad isimli yeni tabletin yazılım tarafında Android platformunu donanım tarafında ise Samsung'un kendi geliştirdiği ARM platformunu kullanması bekleniyor.

WiFi ve 3G gibi bağlantı özelliklerine sahip olması beklenen Samsung S-Pad'in gelişmiş kullanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Muhtemel çıkış tarihi olarak Ağustos ayı gösterilen S-Pad'in benzer pek çok model gibi Apple iPad'e rakip olması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.