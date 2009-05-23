Samsung'dan yeni dijital fotoğraf çerçevesi; SPF-87H Touch of Color

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Elektronik dünyasına yön veren lider isimlerden Samsung ürün gamına yeni bir dijital fotoğraf çerçevesi ekledi. Firmanın Touch of Color serisi altında hazırladığı SPF-87H kod adlı yeni çerçevenin sadece 23mm kalınlığında olduğu ve kristal köşeli tasarımıyla şıklıkta iddialı olduğu belirtiliyor. 800x480 çözünürlüğünü destekleyen ve 500:1 karşıtlık oranını destekleyen 8-inç ekranıyla ölümsüz anları kullanıcıların önüne getiren dijital fotoğraf çerçevesinin 1GB'lık dahili bellek kapasitesi bulunuyor.

Daha yüksek depolama alanı ile daha fazla fotoğrafı ekranda göstermek isteyen kullanıcıların ihtiyacı göz önüne alınarak SD kart slotu da eklenen dijital fotoğraf çerçevesi, bilgisayarlar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabiliyor. SPF-87H, Samsung Amerika tarafından 129$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.