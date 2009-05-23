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Samsung'dan yeni dijital fotoğraf çerçevesi; SPF-87H Touch of Color

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan yeni dijital fotoğraf çerçevesi; SPF-87H Touch of Color
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Elektronik dünyasına yön veren lider isimlerden Samsung ürün gamına yeni bir dijital fotoğraf çerçevesi ekledi. Firmanın Touch of Color serisi altında hazırladığı SPF-87H kod adlı yeni çerçevenin sadece 23mm kalınlığında olduğu ve kristal köşeli tasarımıyla şıklıkta iddialı olduğu belirtiliyor. 800x480 çözünürlüğünü destekleyen ve 500:1 karşıtlık oranını destekleyen 8-inç ekranıyla ölümsüz anları kullanıcıların önüne getiren dijital fotoğraf çerçevesinin 1GB'lık dahili bellek kapasitesi bulunuyor.

Daha yüksek depolama alanı ile daha fazla fotoğrafı ekranda göstermek isteyen kullanıcıların ihtiyacı göz önüne alınarak SD kart slotu da eklenen dijital fotoğraf çerçevesi, bilgisayarlar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabiliyor. SPF-87H, Samsung Amerika tarafından 129$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.


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alimakkaya 9 yıl
Urunun burada belirtilmemis bir ozelligi daha var. Cihazi USB uzerinden bilgisayara bagladiginizda 2. monitor olarak kullanabiliyorsunuz. PC modifiye meraklilari icin birebir, gerekli gucu USB port uzerinden almasi bu konuda daha da buyuk bir avantaj.
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max975 10 yıl
SD kart slotu olması çok iyi olmuş ama fiyatı biraz pahalı gibi..
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sertacaygun 10 yıl
Millet enerjiyi az harcamak için düşünürken, bir de resim çerçevesi alacaktık... Başka ?
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loko 10 yıl
Ürün güzelde elektrik yerine güneş enerjisi ile çalışan çerçeve yapsalar çok daha mantıklı olur.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler ürün güzel
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