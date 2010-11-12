Samsung'un ARM Cortex A9 tabanlı Orion işlemcisi göründü

Galaxy S modelinde kullandığı Hummingbird işlemcisini, kendi sınfında grafik performansı en yüksek mobil işlemci olarak tanımlayan Samsung, Orion kod adlı yeni işlemcisiyle performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanıyor. Nvidia'nın Tegra 2, Qualcomm Snadpragon 8X72 ve Texas Instruments OMAP 4 serisine rakip olması beklenen yeni işlemci, firmanın güncel ürün gamındaki en performanslı işlemcisi olan Hummingbird'e kıyasla önemli farklılıklar içeriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S serisi akıllı telefonlarla birlikte iPad'e rakip olarak lanse edilen Galaxy Tab'e de güç veren Hummingbird işlemcisi, ARM Cortex A8 mimarisini temel alıyor ve 1 GHz'de çalışıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve geliştirme sürecinde Intrinsity firmasının da katkısı bulunan Hummingbird işlemcisinde, grafik birimi olarak PowerVR SGX 540'a yer veriliyor. Imagination firması tarafından hazırlanan OpenGL ES 2.0 destekli PowerVR SGX 540 grafik ünitesi 90 milyon/saniye üçgen çizme kapasitesiyle yüksek grafik performansı vaad ediyor.

Samsung'un Orion kod adlı yeni işlemcisi ise Hummingbird ile kıyaslandığında mimari açıdan önemli farklılıklar içeriyor. Cortex A8 yerine çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini esas alan işlemcinin, kullanılacak segmentlere göre farklı saat hızlarında çalışan modelleri olacak. 2GHz'de 10,000 DMIPS performansını sunabilen ve 2.0 DMIPS/MHz sunabilen Cortex A8 ile kıyaslandığında her çekirdek için 2.5 DMIPS/MHz ile daha yüksek performans sunan Cortex A9 mimarisin temel teşkil ettiği Orion işlemcisi grafik tarafında da bir takım farklılıklar içeriyor. PowerVR SG 540 donanımlı Hummingbird işlemcisinden farklı olarak Orion işlemcisine, yine ARM tarafından geliştirilen dört çekirdekli Mali 400 grafik birimi eşlik ediyor. Akıllı telefonlardan önce tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenen Orion işlemcisi için ilk ürünlerin yıl sonuna doğru görüneceği öne sürülse 2011 daha gerçekçi bir takvim olarak değerlendiriliyor.