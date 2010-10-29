Samsung'un GT-i9010 kodlu modeli FCC'den geçti.

Geçtiğimiz günlerde olası bir Nexus Two telefonunun Samsung tarafından üretileceğini ifade eden bir haber yayınlamıştık. Aradan çok kısa bir süre geçti ve bu iddiaları güçlendiren bir gelişme yaşandı.

Nexus One'ın devam modeli olan Nexus Two'yu üreteceği iddia edilen Samsung'un GT-i9010 kod adlı telefonu 28 Ekim 2010 tarihinde FCC'den geçti ve FCC'nin internet sitesinde yayınlandı. Samsung'un FCC'den geçen yeni telefonu GT-i9010, Nexus Two olmasa bile sahip olduğu model kodu ile GT-i9000 kod adlı telefonu Galaxy S'in devam modeli olma ihtimalini taşıyor.

Cep telefonu dünyasını yakından takip edenler için bu belirsizliklerin ortadan kalkacağı gün olan 8 Kasım'da New York'ta düzenlenecek Samsung etkinliğini merakla bekliyoruz.