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Samsung'un GT-i9010 kodlu modeli FCC'den geçti

Samsung'un GT-i9010 kodlu modeli FCC'den geçti.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geçtiğimiz günlerde olası bir Nexus Two telefonunun Samsung tarafından üretileceğini ifade eden bir haber yayınlamıştık. Aradan çok kısa bir süre geçti ve bu iddiaları güçlendiren bir gelişme yaşandı.

Nexus One'ın devam modeli olan Nexus Two'yu üreteceği iddia edilen Samsung'un GT-i9010 kod adlı telefonu 28 Ekim 2010 tarihinde FCC'den geçti ve FCC'nin internet sitesinde yayınlandı. Samsung'un FCC'den geçen yeni telefonu GT-i9010, Nexus Two olmasa bile sahip olduğu model kodu ile GT-i9000 kod adlı telefonu Galaxy S'in devam modeli olma ihtimalini taşıyor.

Cep telefonu dünyasını yakından takip edenler için bu belirsizliklerin ortadan kalkacağı gün olan 8 Kasım'da New York'ta düzenlenecek Samsung etkinliğini merakla bekliyoruz.


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santanio 9 yıl
htc samsung farketmez nexus 2 nin çıkması için köklü yenilik gerekli yeni referanscihazı olmalıdır. örneğin yeni çözünürlük desteği gelmeli... belki yeni sensörler. google dan android i tanıtan ceo dediydi "biz herşeyi koyduk telefona yenisini niye düşünelimki". düşünmeleri için sağlam yenilik lazım...
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Batuist 9 yıl
bence google htc kalitesinden vazgeçmemeli..
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
merhaba,
FCC
Federal İletişim Komisyonu oluyor..
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damn2u 9 yıl
Yine sitede acaip acaip konu/resim/video görüntüleyememe problemleri var o yüzden konuya girmek için 78192731 defa refresh gerekiyor fakat, refresh yapmak resimlerin gösterilmesine bile yetmiyor.
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kirmizibulten 9 yıl
iyi de FCC ne?
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Gök] 9 yıl

damn2u

Yine sitede acaip acaip konu/resim/video görüntüleyememe problemleri var o yüzden konuya girmek için 78192731 defa refresh gerekiyor fakat, refresh yapmak resimlerin gösterilmesine bile yetmiyor.



aynen bende çok şikayetçiyim o konuda devamlı yenile yenile bide işe yarasa
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