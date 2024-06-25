Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

Yarışmada final etabına kalan modeller BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E-Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olmuştu. Son etapta söz konusu modellerin elde ettiği puanlar şöyle:
- Togg T10X: 2630 puan
- Renault Austral: 2550 puan
- Toyota C-HR: 2340 puan
- Hyundai Ioniq 6: 2150 puan
- Chery Tiggo 8 Pro: 2120 puan
- BMW 5 Serisi: 2070 puan
- Mercedes-Benz E-Serisi: 1890 puan
Yılın otomobilinin yanı sıra farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, yılın basın lansmanı ödülü Gökçeada'daki Austral lansmanına yani Renault'ya verildi. Ioniq 6, Kia EV9 ve Toyota C-HR'ın boy ölçüştüğü yılın tasarımı ödülü ise 32 puan toplayan Kia EV9'un oldu. Togg'un Trumore uygulaması da 36 puanla yılın inovasyonu ödülüne layık görüldü.
Biz de finalistler açıklandığında DH okurları arasında bir oylama yaparak kendi favorilerini belirlemelerini istemiştik. 3786 kişinin katıldığı anketin sonucunda yüzde 50 oyla Togg T10X favori olarak belirlenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.