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    Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

    Final etabına kalan yedi modelin kıyasıya rekabet ettiği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında kazanan açıklandı. Yılın otomobili %100 elektrikli bir model oldu.
    Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı Togg T10X oldu. Toplam 2630 puan toplayan elektrikli T10X, en yakın rakibi Renault Austral'i 80 puan farkla geçmeyi başardı.

    Yarışmada final etabına kalan modeller BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E-Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olmuştu. Son etapta söz konusu modellerin elde ettiği puanlar şöyle:

    • Togg T10X: 2630 puan
    • Renault Austral: 2550 puan
    • Toyota C-HR: 2340 puan
    • Hyundai Ioniq 6: 2150 puan
    • Chery Tiggo 8 Pro: 2120 puan
    • BMW 5 Serisi: 2070 puan
    • Mercedes-Benz E-Serisi: 1890 puan

    Yılın otomobilinin yanı sıra farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, yılın basın lansmanı ödülü Gökçeada'daki Austral lansmanına yani Renault'ya verildi. Ioniq 6, Kia EV9 ve Toyota C-HR'ın boy ölçüştüğü yılın tasarımı ödülü ise 32 puan toplayan Kia EV9'un oldu. Togg'un Trumore uygulaması da 36 puanla yılın inovasyonu ödülüne layık görüldü.

    Biz de finalistler açıklandığında DH okurları arasında bir oylama yaparak kendi favorilerini belirlemelerini istemiştik. 3786 kişinin katıldığı anketin sonucunda yüzde 50 oyla Togg T10X favori olarak belirlenmişti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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