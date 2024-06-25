Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı Togg T10X oldu. Toplam 2630 puan toplayan elektrikli T10X, en yakın rakibi Renault Austral'i 80 puan farkla geçmeyi başardı.

Yarışmada final etabına kalan modeller BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E-Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olmuştu. Son etapta söz konusu modellerin elde ettiği puanlar şöyle:

Togg T10X: 2630 puan

Renault Austral: 2550 puan

Toyota C-HR: 2340 puan

Hyundai Ioniq 6: 2150 puan

Chery Tiggo 8 Pro: 2120 puan

BMW 5 Serisi: 2070 puan

Mercedes-Benz E-Serisi: 1890 puan

Yılın otomobilinin yanı sıra farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, yılın basın lansmanı ödülü Gökçeada'daki Austral lansmanına yani Renault'ya verildi. Ioniq 6, Kia EV9 ve Toyota C-HR'ın boy ölçüştüğü yılın tasarımı ödülü ise 32 puan toplayan Kia EV9'un oldu. Togg'un Trumore uygulaması da 36 puanla yılın inovasyonu ödülüne layık görüldü.

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Biz de finalistler açıklandığında DH okurları arasında bir oylama yaparak kendi favorilerini belirlemelerini istemiştik. 3786 kişinin katıldığı anketin sonucunda yüzde 50 oyla Togg T10X favori olarak belirlenmişti.

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