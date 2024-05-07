Gaziantep'te bir Togg şarj esnasında alev aldı

Togg'a ait Trugo şarj istasyonunda şarj olurken alev alan otomobilin neden yandığı henüz bilinmiyor. Ancak, elektrikli otomobillerin bataryaları yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu için özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma eğilimi gösteriyor. Termal yönetim sisteminde oluşabilecek bir arıza sonucu bu aşırı ısınma giderilemiyor ve termal kaçak meydana gelerek batarya alev alabiliyor.
Elbette bir elektrikli otomobilin yanması için termal yönetim sisteminde meydana gelebilecek bir arıza tek olası sebep değil. Bu otomobillerde bataryalar gövdenin alt kısmında bulunuyor ve her ne kadar korunsa da seyir esnasında alınabilecek sert bir darbe, bu haberimizdeki gibi yangına sebep olabiliyor.
Alev alan Togg'un bataryasının daha önce darbe alıp almadığı bilinmiyor. Togg, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bu konuda resmi bir açıklama yapacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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