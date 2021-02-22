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    SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor

    Makineli tüfek ihtiyacının karşılanması ve bu alanda dışa bağımlığa son vermek adına SARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR 240 PMT 7.62 projesinde sona yaklaşıldı.
    22 Şubat 2021, 00:30 (31 sn.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor
    Ülkemizin savunma sanayii atılımları artarak devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün makineli tüfek ihtiyacının karşılanması ve bu alanda dışa bağımlığa son vermek adına SARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR 240 PMT 7.62 projesinde sona yaklaşıldı.

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    Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız" ifadelerine yer verildi.

    Ülkemiz savunma sanayii şirketlerinin üretimini gerçekleştirdiği zırhlı kara platformlarında kullanılan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’ne (UKSS) takılan yabancı silah çözümlerinin de yerini artık 7,62×51 mm çapındaki SAR 240 PMT 7.62 ve ileriki dönemde ise henüz prototip aşamasında olan 12,7×99 mm çapındaki SAR 127 MT’ye bırakacak olması oldukça sevindirici. Söz konusu silah sistemleri ayrıca Türkiye’nin ihracat kalemleri arasına da eklenecek.

    SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor
    Tam Boyutta Gör

    SAR 240 ve SAR 127

    SARSILMAZ tarafından üretilen SAR 240’ın 3 ayrı modeli bulunmakta. SAR 240 A/B/C varyantları bulunan silah, farklı maksatlar için modifiye edilebiliyor. Bu kapsamda SAR 240A; SARP ve STAMP gibi UKKS’lerde kullanılabilecekken B varyantı ise piyade sınıfı personelin ihtiyaçları kapsamında hem çatal ayak ile hem de üç ayaklı sehpa üzerinden ateşlenebilecek şekilde özelleştirilecek. SAR 240C’nin ALTAY ana muharebe tankının, ana silahı ile eş eksenli makineli tüfek olarak kullanılması planlanmakta. SAR 240’ların gövde ömrü 50 bin, namlular ise 25 bin atıma elverişli. SAR 240’ler 12 kg ağırlığa sahip.

    12.7’lik SAR 127 ise hem tam otomatik hem de tek tek atış yapma özelliğine sahip. UKKS’ler haricinde kara, deniz ve hava araçlarına da takılabilme imkânı bulunan SAR 127’nin ağırlığı 38 kg olacak.



    Kaynakça https://twitter.com/ismaildemirssb?lang=en https://www.defenceturk.net/sarsilmaz-pmt-762-makineli-tufeklerin-ilk-teslimatini-yapiyor Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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