Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında batılı ülkelerden aradığını bulamaması ve ardından Rus yapımı S-400’lere yönelerek bunları satın almasının ardından ülkemiz, ortağı olduğu F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmıştı.

Geride bıraktığımız süre zarfında konuyla ilgili bir çözüme ulaşamayan Türkiye, F-35 programındaki haklarının korunması amacıyla ise lobi faaliyetlerine başlamaya karar verdi. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketinin Washington DC'nin en prestijli hukuk firmalarından biri olan Arnold & Porter'la anlaştığı ifade edildi. Anlaşmaya göre Türkiye, 6 aylık sözleşme için 750 bin dolar ödeyecek.

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ABD’li Arnold & Porter anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, “lobi şirketi, halihazırdaki karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri göz önünde bulundurarak SSB ve Türk tedarikçilerin F-35 programında kalması yönünde stratejik danışmanlık yapacak” sözlerine yer verdi. Lobi şirketi aynı zamanda Türk tarafının programda stratejik müttefik olarak kalmasının önemine yönelik Amerikalı şirketlere de ulaşacak.

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F-35 sorununun müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik en son açıklama, Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan gelmişti. Akar, S-400’lere yönelik Yunanistan ve eski Varşova Paktı ülkelerini örnek göstererek “bunları sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Sovyet döneminden kalma silahlara sahip ülkelerin sistemleri NATO içinde tutuluyor. Biz de Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız” sözlerini söylemişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

Lobicilik nedir?

Belirli bir konuda, çıkarlarına uygun sonuçlar oluşması maksadı ile bir araya gelmiş, bu amaçla hükümet, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari çıkarları yaratma faaliyetleri için oluşturulan çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluğun yaptığı faaliyetler lobicilik olarak tanımlanıyor.(kaynak)

https://tr.euronews.com/2021/02/18/turkiye-f-35-program-nda-kalmak-icin-750-bin-dolara-lobi-sirketi-tuttu

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