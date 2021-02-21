Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti

    Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın alması sonrası çıkarıldığı F-35 programındaki hakları için lobi faaliyetine başladı. Bu kapsamda Arnold & Porter adlı hukuk firmasıyla anlaşıldı.
    21 Şubat 2021, 00:30 (4 sa.)
    1b
    7
    8
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti
    Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında batılı ülkelerden aradığını bulamaması ve ardından Rus yapımı S-400’lere yönelerek bunları satın almasının ardından ülkemiz, ortağı olduğu F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmıştı.

    Geride bıraktığımız süre zarfında konuyla ilgili bir çözüme ulaşamayan Türkiye, F-35 programındaki haklarının korunması amacıyla ise lobi faaliyetlerine başlamaya karar verdi. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketinin Washington DC'nin en prestijli hukuk firmalarından biri olan Arnold & Porter'la anlaştığı ifade edildi. Anlaşmaya göre Türkiye, 6 aylık sözleşme için 750 bin dolar ödeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım"

    İlginizi Çekebilir Avatar F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor

    ABD’li Arnold & Porter anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, “lobi şirketi, halihazırdaki karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri göz önünde bulundurarak SSB ve Türk tedarikçilerin F-35 programında kalması yönünde stratejik danışmanlık yapacak” sözlerine yer verdi. Lobi şirketi aynı zamanda Türk tarafının programda stratejik müttefik olarak kalmasının önemine yönelik Amerikalı şirketlere de ulaşacak.

    Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti
    Tam Boyutta Gör

    F-35 sorununun müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik en son açıklama, Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan gelmişti. Akar, S-400’lere yönelik Yunanistan ve eski Varşova Paktı ülkelerini örnek göstererek “bunları sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Sovyet döneminden kalma silahlara sahip ülkelerin sistemleri NATO içinde tutuluyor. Biz de Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız” sözlerini söylemişti.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

    Lobicilik nedir?

    Belirli bir konuda, çıkarlarına uygun sonuçlar oluşması maksadı ile bir araya gelmiş, bu amaçla hükümet, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari çıkarları yaratma faaliyetleri için oluşturulan çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluğun yaptığı faaliyetler lobicilik olarak tanımlanıyor.(kaynak)



    https://tr.euronews.com/2021/02/18/turkiye-f-35-program-nda-kalmak-icin-750-bin-dolara-lobi-sirketi-tuttu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 3 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek
    3 sa.
    Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    liaratsoni (asari ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hani f35 tu-kakaydı, SU'lardan kötüydü yok sürekli soeun çıkıyordu hergün haber yapıyordunuz.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hukuk konusunda bilgi sahibi olmadan yorum yapmak çok kolay. Bilgi sahibi olmayan insanlarımız bari cahilliğinizi göstermeyin. Hakkını savunsa devlet suç savunmasa suç. Siz avukata gidince "babasının hayrına" bakacak davaya değil mi? Bu işte milyar dolarlar var. Öyle 20- 30k dolarlık işlere benzemez. Hakkını en iyileri savunsun diye hukuk şirketine emanet ediyorsan , karşılığını vereceksin. öyle işkembeden yorum yapmakla olmaz bu işler.
    Hukuk konusunda bilgi sahibi olmadan yorum yapmak çok kolay. Bilgi sahibi olmayan insanlarımız bari cahilliğinizi göstermeyin. Hakkını savunsa devlet suç savunm...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabah aksamfaiz lobisi diyegoy giy yapanlarsimdi abd ye f35 lobisine soyunmuslar.

    Lan sizdeki omurga yesil mambada olsa agaci birak aya tirmanir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siyasal islamin kontrol ettigi her yerde omurgasizlik had safhada.

    Lan 3 5aydir her hafta forumda f35 kotulemesi konularidaha unutulmadi.

    Hayirdir.

    Emir buyuk yerden mi?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    750.000$ az bir para evet böyle bir dava için ama asıl soru, ulan dava ettiğin ülkenin toprağındaki firmaya mı güveniyorsun? Yok mu başka firma ya da başka ülke mi kalmadı, yok mu uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de? Döviz harcamaya devam, lazım çünkü çok fazla döviz var elde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    liaratsoni (asari ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hani f35 tu-kakaydı, SU'lardan kötüydü yok sürekli soeun çıkıyordu hergün haber yapıyordunuz.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hukuk konusunda bilgi sahibi olmadan yorum yapmak çok kolay. Bilgi sahibi olmayan insanlarımız bari cahilliğinizi göstermeyin. Hakkını savunsa devlet suç savunmasa suç. Siz avukata gidince "babasının hayrına" bakacak davaya değil mi? Bu işte milyar dolarlar var. Öyle 20- 30k dolarlık işlere benzemez. Hakkını en iyileri savunsun diye hukuk şirketine emanet ediyorsan , karşılığını vereceksin. öyle işkembeden yorum yapmakla olmaz bu işler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) TncyKrmn
    offf bu akpliler ne yaşıyorsunuz?
    Amerika'da salaktı değil mi? O anlaşmaları zaten NY parkıdakı 10 yaşında çocuğayazdırmışlar değil mi?
    Yalnız komediye bakar mısınız? Diktatör ve hukukuna halkının güvenmediği bir hükümet, kendisi Amerika'dan hukuk ile hak arıyor.
    2015 de Çin ile ön protokol imzalandığında General Electrics, TUSAS fabrikalarında bir vida bile çaktırmadı. 1 ay öyle boş boş bekledi fabrika. Kimse birşey diyemedi. Çünkü herkes elindeki belgenin ne anlama geldiğini biliyor. Siz ülkeyi bir ülker perakendecisine bırakırsanız, olacağı bu dur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 007css 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    750 bin dolar ne ki vatandaş daha büyük rakamları ödemeye alışkın boş işler için bunu da öder her türlü...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dr4qo 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok geç kalındı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti Sonraki Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror 5 sa. iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor 6 sa. RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı 6 sa. ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi 7 sa. Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor 7 sa. Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak 8 sa. AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti 8 sa. YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi 9 sa. Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi 9 sa. 2si1 "İnternetinizi hızlandıran" Teknoloji ve Oyun Programı 9 sa. WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak? 10 sa. RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 11 sa. IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı 11 sa. Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor 12 sa. Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, İşe Alım Yarışması başlatıyor 13 sa. Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu 13 sa. Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek 14 sa. GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor? 15 sa. Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı 15 sa. Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız