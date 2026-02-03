KAAN’ın yerli yardımcı güç ünitesi için takvim netleşiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Milli Muharip Uçak KAAN’ın operasyonel hazırlığında kritik rol üstlenecek yerli yardımcı güç ünitesi için geri sayım başladı. Ana motor devreye girmeden önce uçağın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak yerli yardımcı güç ünitesi (APU- Auxiliary Power Unit) sisteminin ilk entegrasyonunun 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TRMOTOR’a büyük sorumluluk

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR, hava araçlarına yönelik ana motor ve yardımcı güç sistemleri alanında sürdürülebilir, yerli ve milli çözümler geliştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Gaz türbinli motor teknolojileri ve güç sistemleri alanında tasarım, geliştirme, üretim ve doğrulama kabiliyetlerini Türkiye’ye kazandırmayı amaçlayan TRMOTOR, 2021 yılında KAAN için kritik öneme sahip APU ve Motor Başlatma Ünitesi (ATS- Air Turbine Starter) sistemlerinin tasarım ve geliştirme sorumluluğunu üstlenmişti.

Tam Boyutta Gör Şirket, 2022’de KAAN’ın ana motoru için kavramsal tasarım sözleşmesini imzalarken, 2024 yılında TF35000 motorunun geliştirilmesi amacıyla TEI ile konsorsiyum anlaşmasına imza attı. Bu süreçte APU ve ATS çalışmalarını yalnızca KAAN ile sınırlı tutmayan TRMOTOR, farklı hava platformlarıyla uyumlu olacak şekilde projelerini genişletti. 2025 yılında yerli bir platform için yürütülen sistem geliştirme çalışmalarında da önemli aşamalar tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin GÖKVATAN dergisinde paylaşılan güncel bilgilere göre Türkiye’de ilk kez tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen APU-60 için ilk entegrasyonun 2026 yılı içinde yapılması planlanıyor. Test faaliyetleri devam eden APU-60, KAAN’a entegre edildiğinde Türkiye’nin bu alandaki teknik kabiliyet havuzu önemli ölçüde genişlemiş olacak.

Tam Boyutta Gör APU-60, uçak ana motorları çalıştırılmadan önce ihtiyaç duyulan gücü sağlayarak iklimlendirme ve aviyonik sistemlerin devreye alınması gibi hayati görevleri üstlenecek. Bu sayede uçak, harici yer ekipmanlarına daha az ihtiyaç duyarak göreve hazır hale gelebilecek.

APU ve ATS nedir, nasıl çalışır?

Tam Boyutta Gör Yardımcı güç ünitesi olarak da bilinen APU, hava platformları için kritik bileşenler arasında yer alır. Ana motora kıyasla daha küçük bir gaz türbinli motor olan APU, ana motorlar çalışmadan önce devreye girerek platformun aviyonik ve elektronik sistemlerinin enerji ihtiyacını karşılar.

2026 yılında Türkiye’nin savunma hedefleri 4 sa. önce eklendi

APU’nun ürettiği basınçlı hava, bir diğer kritik bileşen olan ATS sistemine aktarılır ve ana motorun çalıştırma süreci başlatılır. ATS, aldığı basınçlı havayla içindeki türbini döndürür. Ardından, ana motorun milini çevirerek ilk dönme hareketini sağlar ve motorun çalışması için gerekli başlangıç koşullarını oluşturur.

APU-40 da gündemde

TRMOTOR, APU-60’ın yanı sıra APU-40 adı verilen yeni bir yardımcı güç ünitesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Uçak ve döner kanatlı platformlara entegre edilmesi hedeflenen bu sistemle, kritik bir alt bileşenin daha yerlileştirilmesi amaçlanıyor. APU-40 projesinde çekirdek motor entegrasyon çalışmaları devam ederken 2026’nın ilk çeyreğinde test sürecinin başlaması planlanıyor.

Şirket, ana motoru çevreleyen alt sistemleri sistem bütünlüğü yaklaşımıyla ele alıyor. Bu kapsamda elektrik-kontrol, yağlama, yakıt, ateşleme, aktivasyon, pnömatik ve dişli kutusu gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda uzmanlık derinliği artırılıyor.

