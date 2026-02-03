KAAN’ın yerli yardımcı güç ünitesi için takvim netleşiyor

TRMOTOR’a büyük sorumluluk
Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR, hava araçlarına yönelik ana motor ve yardımcı güç sistemleri alanında sürdürülebilir, yerli ve milli çözümler geliştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Gaz türbinli motor teknolojileri ve güç sistemleri alanında tasarım, geliştirme, üretim ve doğrulama kabiliyetlerini Türkiye’ye kazandırmayı amaçlayan TRMOTOR, 2021 yılında KAAN için kritik öneme sahip APU ve Motor Başlatma Ünitesi (ATS- Air Turbine Starter) sistemlerinin tasarım ve geliştirme sorumluluğunu üstlenmişti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin GÖKVATAN dergisinde paylaşılan güncel bilgilere göre Türkiye’de ilk kez tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen APU-60 için ilk entegrasyonun 2026 yılı içinde yapılması planlanıyor. Test faaliyetleri devam eden APU-60, KAAN’a entegre edildiğinde Türkiye’nin bu alandaki teknik kabiliyet havuzu önemli ölçüde genişlemiş olacak.
APU ve ATS nedir, nasıl çalışır?
APU’nun ürettiği basınçlı hava, bir diğer kritik bileşen olan ATS sistemine aktarılır ve ana motorun çalıştırma süreci başlatılır. ATS, aldığı basınçlı havayla içindeki türbini döndürür. Ardından, ana motorun milini çevirerek ilk dönme hareketini sağlar ve motorun çalışması için gerekli başlangıç koşullarını oluşturur.
APU-40 da gündemde
TRMOTOR, APU-60’ın yanı sıra APU-40 adı verilen yeni bir yardımcı güç ünitesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Uçak ve döner kanatlı platformlara entegre edilmesi hedeflenen bu sistemle, kritik bir alt bileşenin daha yerlileştirilmesi amaçlanıyor. APU-40 projesinde çekirdek motor entegrasyon çalışmaları devam ederken 2026’nın ilk çeyreğinde test sürecinin başlaması planlanıyor.
Şirket, ana motoru çevreleyen alt sistemleri sistem bütünlüğü yaklaşımıyla ele alıyor. Bu kapsamda elektrik-kontrol, yağlama, yakıt, ateşleme, aktivasyon, pnömatik ve dişli kutusu gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda uzmanlık derinliği artırılıyor.