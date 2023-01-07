Satechi, 200W USB-C GaN şarj cihazını tanıttı: 6 porttan güç sağlıyor

Gelişmiş güç dağıtımı
Şarj cihazı, kullanılan portların ve bağlı cihazların sayısına göre otomatik olarak ayarlanan gelişmiş güç dağıtımına sahip. Örneğin; bir cihaz USB 3.1 portlarından birine bağlandığında 140W, ek bağlantı noktaları kullanıldığında toplamda 200W’a kadar güç sağlıyor. Güvenlik noktasında, bağlı cihazlar için verimli ve güvenli şarj sağlayan CE ve ETL sertifikalarına sahip.
150 dolardan ön satışta
Satechi, 200W 6 portlu GaN şarj cihazını 150 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açtı, 2023’ün ikinci çeyreğinde de satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..