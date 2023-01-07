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    Satechi, 200W USB-C GaN şarj cihazını tanıttı: 6 porttan güç sağlıyor

    Satechi, aynı anda 6 cihaza güç sağlayan yeni USB-C GaN şarj cihazını tanıttı. Toplam 200W güç çıkışını destekleyen 6 USB-C PD bağlantı noktasıyla şirketin şimdiye kadarki en güçlü şarj cihazı.
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    satechi 200w gan şarj cihazı ces 2023 Tam Boyutta Gör
    Satechi’nin yeni GaN şarj cihazı, ikisi USB-C PD 3.1, dördü USB-C PD 3.0 olmak üzere altı USB-C PD porta sahip. Yeni nesil GaN teknolojisi, silikon bazlı şarj cihazlarından yaklaşık üç kat daha verimli. Şirket, güçten ödün vermeden şarj cihazının boyutunu küçültmeyi de başarmış. Hem evde hem de seyahatte yanınızda bulundurabileceğiniz ideal bir şarj cihazı.

    Gelişmiş güç dağıtımı

    Şarj cihazı, kullanılan portların ve bağlı cihazların sayısına göre otomatik olarak ayarlanan gelişmiş güç dağıtımına sahip. Örneğin; bir cihaz USB 3.1 portlarından birine bağlandığında 140W, ek bağlantı noktaları kullanıldığında toplamda 200W’a kadar güç sağlıyor. Güvenlik noktasında, bağlı cihazlar için verimli ve güvenli şarj sağlayan CE ve ETL sertifikalarına sahip.

    150 dolardan ön satışta

    Satechi, 200W 6 portlu GaN şarj cihazını 150 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açtı, 2023’ün ikinci çeyreğinde de satışa sunacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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