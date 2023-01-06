Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, 40Gbps hızları destekliyor

CES 2023’te tanıtılan Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, Thunderbolt 4 Dock’un daha kompakt ve uygun fiyatlı bir versiyonu. Satechi, ürünlerinin çoğunu Apple estetiğiyle tasarlıyor; Slim Hub da farklı değil. Kıvrımlı köşelere sahip havacılıkta kullanılan alüminyumdan yapılmış. Mac bilgisayarlar için şık ve modern çoğaltıcı, düzenli çalışma alanı sağlamak için dağınıklığı azaltmak amacıyla tercih edilebilecek aksesuarlar arasında.
Thunderbolt 4 çıkış portları, 40Gbps’e varan transfer hızları, iPhone’lar için 15W hızlı şarj sunuyor. Thunderbolt bağlantı noktaları, USB 4 ve USB-C (1. ve 2. nesil) geriye dönük uyumlu. Hub, ayrıca 10Gbps’e kadar hız sunan USB-A bağlantı noktasına sahip.
Satechi, Thunderbolt 4 PC’ler ve macOS Big Sur ve daha yeni sürüm çalıştıran Thunderbolt 4/3 tabanlı Mac’ler için tasarlandığını belirtiyor. Thunderbolt 4 Slim Hub, 60Hz’de iki 4K ekran, 30Hz’de tek 8K ekran, M1 ve M2 işlemcili Mac’lerde tek 6K ekran bağlamayı destekliyor.
Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub özellikleri
- 1x upstream Thunderbolt 4 port
- 1x downstream Thunderbolt 4 port
- Tam 40Gbps hız desteği
- 2x 4K ekran (60Hz), 1x 6K ekran (M1/M2 Mac’ler)
- 1x USB-A (10Gbps)
- 60W şarj (MacBook/PC)
- İnce ve taşınabilir tasarım
- Uçaklarda kullanılan alüminyum
- 100W GaN güç kaynağı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..