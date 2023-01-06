Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, 40Gbps hızları destekliyor

    Satechi, CES 2023’te yeni USB hub ürününü tanıttı. Thunderbolt 4 Slim Hub, hızlı veri aktarımı ve harici monitör desteği sunan uygun fiyatlı hub arayan Mac kullanıcıları için seçeneklerden biri.
    Oy Ver
    Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub CES 2023 Tam Boyutta Gör
    Satechi, CES 2023’te yeni USB hub ürününü tanıttı. Thunderbolt 4 Slim Hub, hızlı veri aktarımı ve harici monitör desteği sunan uygun fiyatlı hub arayan Mac kullanıcıları için seçeneklerden biri.

    CES 2023’te tanıtılan Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, Thunderbolt 4 Dock’un daha kompakt ve uygun fiyatlı bir versiyonu. Satechi, ürünlerinin çoğunu Apple estetiğiyle tasarlıyor; Slim Hub da farklı değil. Kıvrımlı köşelere sahip havacılıkta kullanılan alüminyumdan yapılmış. Mac bilgisayarlar için şık ve modern çoğaltıcı, düzenli çalışma alanı sağlamak için dağınıklığı azaltmak amacıyla tercih edilebilecek aksesuarlar arasında.

    Thunderbolt 4 çıkış portları, 40Gbps’e varan transfer hızları, iPhone’lar için 15W hızlı şarj sunuyor. Thunderbolt bağlantı noktaları, USB 4 ve USB-C (1. ve 2. nesil) geriye dönük uyumlu. Hub, ayrıca 10Gbps’e kadar hız sunan USB-A bağlantı noktasına sahip.

    Satechi, Thunderbolt 4 PC’ler ve macOS Big Sur ve daha yeni sürüm çalıştıran Thunderbolt 4/3 tabanlı Mac’ler için tasarlandığını belirtiyor. Thunderbolt 4 Slim Hub, 60Hz’de iki 4K ekran, 30Hz’de tek 8K ekran, M1 ve M2 işlemcili Mac’lerde tek 6K ekran bağlamayı destekliyor.

    Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub özellikleri

    Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 1x upstream Thunderbolt 4 port
    • 1x downstream Thunderbolt 4 port
    • Tam 40Gbps hız desteği
    • 2x 4K ekran (60Hz), 1x 6K ekran (M1/M2 Mac’ler)
    • 1x USB-A (10Gbps)
    • 60W şarj (MacBook/PC)
    • İnce ve taşınabilir tasarım
    • Uçaklarda kullanılan alüminyum
    • 100W GaN güç kaynağı

    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/01/05/satechi-thunderbolt-4-slim-hub/ https://appleinsider.com/articles/23/01/05/satechi-launches-thunderbolt-slim-hub-usb4-ssd-enclosure-at-ces-2023
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız