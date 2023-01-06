Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, 40Gbps hızları destekliyor

Tam Boyutta Gör Satechi, CES 2023’te yeni USB hub ürününü tanıttı. Thunderbolt 4 Slim Hub, hızlı veri aktarımı ve harici monitör desteği sunan uygun fiyatlı hub arayan Mac kullanıcıları için seçeneklerden biri.

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CES 2023’te tanıtılan Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub, Thunderbolt 4 Dock’un daha kompakt ve uygun fiyatlı bir versiyonu. Satechi, ürünlerinin çoğunu Apple estetiğiyle tasarlıyor; Slim Hub da farklı değil. Kıvrımlı köşelere sahip havacılıkta kullanılan alüminyumdan yapılmış. Mac bilgisayarlar için şık ve modern çoğaltıcı, düzenli çalışma alanı sağlamak için dağınıklığı azaltmak amacıyla tercih edilebilecek aksesuarlar arasında.

Thunderbolt 4 çıkış portları, 40Gbps’e varan transfer hızları, iPhone’lar için 15W hızlı şarj sunuyor. Thunderbolt bağlantı noktaları, USB 4 ve USB-C (1. ve 2. nesil) geriye dönük uyumlu. Hub, ayrıca 10Gbps’e kadar hız sunan USB-A bağlantı noktasına sahip.

Satechi, Thunderbolt 4 PC’ler ve macOS Big Sur ve daha yeni sürüm çalıştıran Thunderbolt 4/3 tabanlı Mac’ler için tasarlandığını belirtiyor. Thunderbolt 4 Slim Hub, 60Hz’de iki 4K ekran, 30Hz’de tek 8K ekran, M1 ve M2 işlemcili Mac’lerde tek 6K ekran bağlamayı destekliyor.

Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub özellikleri

Tam Boyutta Gör

1x upstream Thunderbolt 4 port

1x downstream Thunderbolt 4 port

Tam 40Gbps hız desteği

2x 4K ekran (60Hz), 1x 6K ekran (M1/M2 Mac’ler)

1x USB-A (10Gbps)

60W şarj (MacBook/PC)

İnce ve taşınabilir tasarım

Uçaklarda kullanılan alüminyum

100W GaN güç kaynağı

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Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub tanıtıldı: İşte özellikleri