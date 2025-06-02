Sevilen korku filminin devamı geliyor: The Black Phone 2'den ilk fragman yayınlandı

The Black Phone, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan gizemli bir siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu alıyordu. The Black Phone 2, bu hikâyenin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Bu kez ölüler aleminden dünyamıza müdahâle eden, Finney'i kurtarmaya çalışan çocuklar değil, intikam almak isteyen seri katil olacak.
The Black Phone 2, 17 Ekim'de Gösterime Girecek
İlk filmi de yöneten Scott Derrickson'ın yönetmenliğini üstlendiği The Black Phone 2'de Ethan Hawke acımasız seri katil The Grabber olarak geri dönüyor. Oyuncu kadrosunda ona Oscarlı oyuncu Demián Bichir de eşlik ediyor.
The Black Phone 2, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede 17 Ekim'de gösterime girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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