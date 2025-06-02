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    Sevilen korku filminin devamı geliyor: The Black Phone 2'den ilk fragman yayınlandı

    Son yılların en beğenilen korku filmlerinden olan The Black Phone'un devamı geliyor. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan The Black Phone 2'den ilk fragman yayınlandı. 

    The Black Phone 2 Tam Boyutta Gör
    2022 yılında sinemaseverlerle buluşan korku filmi Siyah Telefon (The Black Phone), beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, gişede de başarı yakaladı. Böyle olunca devam filminin de önü açılmış oldu. O günden beri beklenen The Black Phone 2, Ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak. Film için tanıtım çalışmalarına başlayan Blumhouse stüdyosu, filmden ilk fragmanı yayınladı.

    The Black Phone, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan gizemli bir siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu alıyordu. The Black Phone 2, bu hikâyenin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Bu kez ölüler aleminden dünyamıza müdahâle eden, Finney'i kurtarmaya çalışan çocuklar değil, intikam almak isteyen seri katil olacak.

    The Black Phone 2, 17 Ekim'de Gösterime Girecek

    İlk filmi de yöneten Scott Derrickson'ın yönetmenliğini üstlendiği The Black Phone 2'de Ethan Hawke acımasız seri katil The Grabber olarak geri dönüyor. Oyuncu kadrosunda ona Oscarlı oyuncu Demián Bichir de eşlik ediyor.

    The Black Phone 2, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede 17 Ekim'de gösterime girecek.

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    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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