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    Son Durak serisi geri dönüyor; Final Destination: Bloodlines'ın fragmanı yayınlandı

    2000'lerin popüler korku serilerinden olan Final Destination (Son Durak), yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Final Destination: Bloodlines adını taşıyan filmin fragmanı yayınlandı.
    Son Durak (Final Destination) Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2000'lerin başında oldukça popüler olan korku filmi serisi Son Durak (Final Destination), yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Final Destination: Bloodlines adını taşıyan bu yeni film, 16 Mayıs'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan yeni Son Durak filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. dün filmden yeni bir fragman yayınladı.

    Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

    Final Destination: Bloodlines, 16 Mayıs'ta Gösterime Girecek

    Adam Stein ve Zach Lipovsky ikilisinin yönettiği filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger ve Tony Todd gibi isimler rol alıyor.

    Warner Bros.'un, test gösterimlerinden yüksek puanlar alan Final Destination: Bloodlines'tan oldukça umutlu olduğu söyleniyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 16 Mayıs'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

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