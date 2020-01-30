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    Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor

    Scroll platformu aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında reklamsız olarak interneti gezmenizi amaçlıyor. Bunun için geniş bir web sitesi ağı kurmaya başlamış durumda.
    2 gün
    2,2b
    02
    9
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor
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    Bugün internet dünyasının bel kemiği reklamlar oldu. Gerek web siteleri gerekse mobil uygulamalar reklam yayınları olmadan ayakta kalamıyor. Bu nedenle reklamlar dört bir yanımızı sarmış durumda.

    Scroll neler sunuyor?

    YouTube Premium tarzında web platformlarının ücretli ancak reklamsız bir versiyon geliştirdiklerini görüyoruz. Scroll ise bu stratejiyi reklamsız bir internet meydana getirmek için kullanıyor.

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    Scroll aylık belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara reklamsız internet siteleri sunuyor. Google AMP projesine benzer bir şekilde sisteme katılan web siteleri reklamsız versiyonlarını hazırlıyor. Kullanıcı ortak web sitelerine girdiği zaman tamamen reklamdan arınmış ve hızlı bir gezinti tecrübesi yaşıyor.

    Scroll aylık 5$ fiyat etiketine sahip. Web ve mobil uygulamaları üzerinden 30 günlük bir test yapmanız mümkün. Platform hemen tüm tarayıcılarda link üzerinden çalışan bir sisteme sahip. Gizmodo, Polygon, The Verge gibi pek çok site şimdiden sisteme ortak olmuş durumda. Mobil uygulamaları kurarsanız Twitter, Facebook, Flipboard gibi destekli uygulamalarda reklamsız gezinti yapabiliyorsunuz. Mac platformunda ise uygulama kurmak zorunlu.

    Scroll ne kadar başarılı olabilir merak konusu çünkü kullanıcı davranışı genelde bu tarz sistemlere para vermeyip reklamlı versiyonları gezmeye devam etme yönünde. Bu bakımdan hitap alanı sınırlı kalabilir ancak yine de gelecke yıllarda bu tarz girişimlerin artacağını gösteriyor.



    https://www.neowin.net/news/scroll-is-a-new-service-that-gives-you-ad-free-internet-for-5-per-month Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    10ur (@10ur) 2 gün en beğenilen
    Reklamsız web de çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. insan biraz eksik hissetmez mi? ne ürünler çıkmış? pazarda durum ne? hangi ürün trend? merak eder insan? sadece reklam işini artık kullanıcının gözüne soka soka tam ekranlar, pop-uplar vs iyice abarttıkları için rahatsız insanlar bence. ve belki de iyice, yönlendirilebilir bir koyun muamelesi yapıldığı için. Bunu aynı, sinemalarda film öncesi gösterilen 3 dk reklamdan genelin rahatsız olmadığı ama bu süre 20 dk ya çıkınca herkese gına gelmesi gibi düşünüyorum. Unutmamak da gerekir ki Reklam diye bişi olmasa internet bu günlere gelemezdi. web siteleri, google vs bu sayede ayakta. sadece sorun bokunun çıkarılması. Yukardaki firma reklamsız hizmeti de para karşılığında sunuyor. üstelik bu para tüketiciden çıkacak ve onun cebine girecek. şimdiki düzende reklam verenden çıkıp yayınlayıcı cebine giriyor. Yayınlayıcı kalitesini arttırak zorunda ki ratingi artsın, rating artsın ki reklam gelirleri artsın. İnsanların talepleri de içeriğe göre şekillenip doğal olarak talep görmeyenler reklam alamayarak zamanla eleniyor vs. Ayrıca tüketicinin genelinde daha önceden ücretsiz erişebildiği bir hizmet için reklamdan kaçınmak uğruna artık para ödeme eğiliminde olmayacağını düşünüyorum.
    Reklamsız web de çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. insan biraz eksik hissetmez mi? ne ürünler çıkmış? pazarda durum ne? hangi ürün trend? merak eder insan? sade...
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    Vega 5 sa.
    Site sahiplerinin geliri ne bu durumda? Uygulama site sahiplerine mi dağıtıyor parayı?
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    ltrg 6 sa.
    Telefonu root edin.Dns ekleme yontemlerini arastirin. Ardina ekliyeceginiz adres su "dns.adguard.com" ekleyin kaydedin.Ve sonra reklamlardan kurtulun.

    Ornek:Mackolik....youtube...vs.
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    The Hollow 2 gün
    Gizmodo, The Verge ve YT'da reklam mı varmış. Şaka maka buna kimsenin $5 vereceğini zannetmiyorum. Türkiye'yi geçtim, yurtdışında bile vermezler. Açıkçası web deneyimimde herhangi bir aksaklık istemediğim için reklamların/takipçilerin kökünü kazıyorum. Sitelerin reklamlarından daha çok beni onlarca siteye bağlamaları rahatsız ediyor. Yoksa sayfa içerisinde 2-3 tane reklam sorun değil.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bir de 30-40 domain'e bağlandığınızı düşünün. Böyle siteler de var.
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    smart1978 2 gün The Hollow
    Eskimis guncelle :)
    github.com/...
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    10ur 2 gün en beğenilen
    Reklamsız web de çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. insan biraz eksik hissetmez mi? ne ürünler çıkmış? pazarda durum ne? hangi ürün trend? merak eder insan? sadece reklam işini artık kullanıcının gözüne soka soka tam ekranlar, pop-uplar vs iyice abarttıkları için rahatsız insanlar bence. ve belki de iyice, yönlendirilebilir bir koyun muamelesi yapıldığı için. Bunu aynı, sinemalarda film öncesi gösterilen 3 dk reklamdan genelin rahatsız olmadığı ama bu süre 20 dk ya çıkınca herkese gına gelmesi gibi düşünüyorum. Unutmamak da gerekir ki Reklam diye bişi olmasa internet bu günlere gelemezdi. web siteleri, google vs bu sayede ayakta. sadece sorun bokunun çıkarılması. Yukardaki firma reklamsız hizmeti de para karşılığında sunuyor. üstelik bu para tüketiciden çıkacak ve onun cebine girecek. şimdiki düzende reklam verenden çıkıp yayınlayıcı cebine giriyor. Yayınlayıcı kalitesini arttırak zorunda ki ratingi artsın, rating artsın ki reklam gelirleri artsın. İnsanların talepleri de içeriğe göre şekillenip doğal olarak talep görmeyenler reklam alamayarak zamanla eleniyor vs. Ayrıca tüketicinin genelinde daha önceden ücretsiz erişebildiği bir hizmet için reklamdan kaçınmak uğruna artık para ödeme eğiliminde olmayacağını düşünüyorum.
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    faniseyler 2 gün
    Bazen reklamlar dan gına geliyor hele telefonda bişi okurken ekranı kaplayan o reklamlar yok mu adamı deli ediyor. İyi düşünülmüş iş yapabilir ama milyonlarca sitenin reklamsız versiyon hazırlayıp bu adamlarla ne kadarı çalışabilir.
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    formgonder2055 2 gün
    Kullanım oranı %0,01 olur sadece. Website sahiplerini harcamak için güzel bir uygulama.
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