Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor

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Bugün internet dünyasının bel kemiği reklamlar oldu. Gerek web siteleri gerekse mobil uygulamalar reklam yayınları olmadan ayakta kalamıyor. Bu nedenle reklamlar dört bir yanımızı sarmış durumda.

Scroll neler sunuyor?

YouTube Premium tarzında web platformlarının ücretli ancak reklamsız bir versiyon geliştirdiklerini görüyoruz. Scroll ise bu stratejiyi reklamsız bir internet meydana getirmek için kullanıyor.

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Scroll aylık belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara reklamsız internet siteleri sunuyor. Google AMP projesine benzer bir şekilde sisteme katılan web siteleri reklamsız versiyonlarını hazırlıyor. Kullanıcı ortak web sitelerine girdiği zaman tamamen reklamdan arınmış ve hızlı bir gezinti tecrübesi yaşıyor.

Scroll aylık 5$ fiyat etiketine sahip. Web ve mobil uygulamaları üzerinden 30 günlük bir test yapmanız mümkün. Platform hemen tüm tarayıcılarda link üzerinden çalışan bir sisteme sahip. Gizmodo, Polygon, The Verge gibi pek çok site şimdiden sisteme ortak olmuş durumda. Mobil uygulamaları kurarsanız Twitter, Facebook, Flipboard gibi destekli uygulamalarda reklamsız gezinti yapabiliyorsunuz. Mac platformunda ise uygulama kurmak zorunlu.

Scroll ne kadar başarılı olabilir merak konusu çünkü kullanıcı davranışı genelde bu tarz sistemlere para vermeyip reklamlı versiyonları gezmeye devam etme yönünde. Bu bakımdan hitap alanı sınırlı kalabilir ancak yine de gelecke yıllarda bu tarz girişimlerin artacağını gösteriyor.

https://www.neowin.net/news/scroll-is-a-new-service-that-gives-you-ad-free-internet-for-5-per-month

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