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Seagate 1,5 milyardan fazla sabit disk sattığını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Seagate, 1,5 milyardan fazla sabit disk sattığını açıkladı. 31 yıllık firma tarihinde 1 milyar barajını aşabilmek için 2008 yılına kadar bekleyen Seagate, gelen yoğun talep sayesinde, sadece 2,5 yıl gibi kısa bir sürede, yarım milyar disk (39,5 milyon Terabyte depolama alanı) daha satarak 1,5 milyar bandını aşmış oldu.

Satışlarının önemli bir kısmını geleneksel mekanik disklerin oluşturduğu Seagate, yakın gelecek için SSD'lerden çok hibrit olarak adlandırılan ve üzerinde NAND flash bellek çipleri de bulunan melez disklere öncelik veriyor.


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fatihcanery 9 yıl
sdd lerin neden yaygınlaşmadığının açık göstergesi,büyük hdd üreticileri ciddi anlamda düşmedikleri için sddye bir türlü ucuzlamıyor..
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mertekin 9 yıl
Ortalama 15 yıl(belkide daha fazla) daha mekanik diskler üretilir.SSD'lerin yaygınlaşması 2015'ten önce olmaz gibi geliyor.
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pcyeb 9 yıl
seagate nin hybrid olanları çok tutuluyo bu aralar..ve bu konu da da başarılı bence..:)
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Temren 9 yıl
hem de 7200.11 faciasından sonra iki senede 500 milyon disk satmaları büyük başarı hakkaten.

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sdelta 9 yıl
Önceden iyi markaydı ama taşınabilir diskleri 5 para etmez bence. Seagate eski seagate değil. WD de eski WD değil, çok daha iyi yeni diskleri.
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Rey Leon 9 yıl
bu konun sonunda bahsedilen hibrit teknolojisini duymamışdım nası bir olay bu
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