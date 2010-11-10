Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Seagate, 1,5 milyardan fazla sabit disk sattığını açıkladı. 31 yıllık firma tarihinde 1 milyar barajını aşabilmek için 2008 yılına kadar bekleyen Seagate, gelen yoğun talep sayesinde, sadece 2,5 yıl gibi kısa bir sürede, yarım milyar disk (39,5 milyon Terabyte depolama alanı) daha satarak 1,5 milyar bandını aşmış oldu.

Satışlarının önemli bir kısmını geleneksel mekanik disklerin oluşturduğu Seagate, yakın gelecek için SSD'lerden çok hibrit olarak adlandırılan ve üzerinde NAND flash bellek çipleri de bulunan melez disklere öncelik veriyor.