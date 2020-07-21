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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı

    Microsoft'un gelecek nesil konsolu Xbox Series X için Seagate tarafından üretilecek depolama genişletme kartına ait web sitesi ziyarete açıldı.
    2 sa.
    683
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    17
    HDD / SSD
    Gökhan G.
    Editör
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    Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı
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    Gelecek nesil konsollarla ilgili gündeme kalmayı başaran konulardan biri de bu cihazların sahip olacağı SSD depolama çözümleri. PC kanadında uzun bir süredir bizlerle olan SSD’ler gün geçtikçe hızlanıyor. Xbox Series X ve PlayStation 5’te de göreceğimiz özelleştirilmiş SSD depolama çözümleri ise oyun yapımcılara göre konsol deneyimimizi daha önce tecrübe edemediğimiz seviyelere taşıyacak.

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    Yakında bizlerle olacak konsolların depolama çözümlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise bu cihazlardaki genişleme yuvalarına takabileceğimiz harici SSD kartlar olacak. PCIe 4.0 mimarisi üzerinde şekillenecek bu kartlardan Xbox Series X için olanı konsola özel olacak ve Seagate tarafından üretilecek.

    Seagate’in Xbox’a özel olarak üreteceği depolama çözümünün web sitesi ise açılmış durumda. “Xbox Series X İçin Seagate Depolama Genişletme Kartı” başlığıyla açılan ve Türkçe desteği de bulunan sitede Seagate Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fochtman’ın bir de kısa bir tanıtım yazısı yer alıyor. Henüz fiyatı belli olmayan genişleme kartıyla ilgili açıklamayı aşağıda okuyabilirsiniz.

    Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı
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    Seagate, yeni nesil oyunların vazgeçilmez bir parçası olmaktan heyecan duyuyor. Performansa getirilen yeni standart sayesinde, oyunlar her zamankinden daha dinamik, görsel olarak daha çarpıcı ve daha sürükleyici olacak. Seagate'in Xbox Series X Depolama Genişletme Kartı teknolojisi, konsolun dahili SSD’sinin sağladığı deneyimi çoğaltarak en yüksek hızlarda ek oyun depolama alanı sunar. Xbox ile güçlerimizi birleştirmekten gurur duyuyor ve oyuncuların yüksek kaliteli oyun deneyiminin keyfini bir an önce çıkarmalarını istiyoruz.”



    https://www.tomshardware.com/news/xbox-series-x-storage-expansion-card-site-goes-live Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    _Dominic_Toretto_ 2 sa.
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    aynasızadam 2 sa. yeni yorumcu _Dominic_Toretto_
    Ne kadar doğru bir yaklaşım
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    Dreandes (Ahmet Bey) 2 sa. _Dominic_Toretto_
    Üstat One serisindeki daha mı iyiydi :) Sökme ve vidalama derdinden kurtarmışlar işte. Fiyat pahalı olacak fakat insanlar basitliği sever her zaman.
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    .V. 2 sa. _Dominic_Toretto_
    Sınırlı olup bol keseden konulamayan şeylerin değiştirilebilir veya genişletilebilir olması belli bir şeyi dayatmaktan daha mantıklı bir çözüm olarak duruyor. O dönem flash depolama pahalı ve kısıtlıydı, konsolun içerisine oyun kayıtlarını depolaması için yerleşik 8-16mb hafıza konulabilirdi ama bu hem maliyeti yükseltecek hem de çoğu oyuncu için sınırlama oluşturacaktı. Bugün 1tb seçeneği çoğu kişiyi memnun etmeyecek, 2-4 tb seçenekleri olsa ilk alım maliyetinde göz korkutacak, çoğu kişi sonrdan yetmeyen konsolunu yükseltmek isteyecek, tüm bu problemler önceden giderilmş.
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    .V. 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen fhrstw
    Üzerine genişleme yuvası konulması gayet güzel düşünülmüş akıllıca bir hamle. Hafıza yetmediğinde kapalı kutu olan konsola neden müdahalede bulunup orasını burasını açayım veya etrafında harici diskler kirlilik oluşturayım. Oyunlar ilerleyen dönemde 150-200gb rahat vuracaktır, 1tb konsolda kullanılabilir 900gb kullanılabilir alan olsa çoğu kişi yetmeyecek.
    Üzerine genişleme yuvası konulması gayet güzel düşünülmüş akıllıca bir hamle. Hafıza yetmediğinde kapalı kutu olan konsola neden müdahalede bulunup orasını bura...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    fhrstw 1 sa. .V.
    Kötü demedim zaten ama ben şuan için gereksiz görüyorum. Yarın birgün bir oyun 300-400 gb olur o zaman işler değişir. Hani 1500 lira vermek konsolun uçuk fiyatını daha da uçurur. İlerisi için güzel tabi ki.
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    .V. 2 sa. _Dominic_Toretto_
    Sınırlı olup bol keseden konulamayan şeylerin değiştirilebilir veya genişletilebilir olması belli bir şeyi dayatmaktan daha mantıklı bir çözüm olarak duruyor. O dönem flash depolama pahalı ve kısıtlıydı, konsolun içerisine oyun kayıtlarını depolaması için yerleşik 8-16mb hafıza konulabilirdi ama bu hem maliyeti yükseltecek hem de çoğu oyuncu için sınırlama oluşturacaktı. Bugün 1tb seçeneği çoğu kişiyi memnun etmeyecek, 2-4 tb seçenekleri olsa ilk alım maliyetinde göz korkutacak, çoğu kişi sonrdan yetmeyen konsolunu yükseltmek isteyecek, tüm bu problemler önceden giderilmş.
    Sınırlı olup bol keseden konulamayan şeylerin değiştirilebilir veya genişletilebilir olması belli bir şeyi dayatmaktan daha mantıklı bir çözüm olarak duruyor. O...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yoizhik (Fatih U.) 1 sa.
    Soğutmayı nasıl çözmüşler acaba. Yarım saat 1 saat oyun oynadıktan sonra sıcaklık yüzünden hız 500mb/s'lere inecekse ne anladım ben o gen4 nvme'den.
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    Mr.Data 1 sa. Yoizhik
    Isınan kısım içeride kalacak gibi görülüyor orada soğutuluyordur.

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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 49 dk. Yoizhik
    Nand kısmının üzerindeki yer aluminyum plakadır o biraz ısıyı dağıtır konsol içerisinde hava sirkülasyonu iyi olduğu için pek sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum @lordmelkor Normal M2 olmayacak , genişleme yuvası standart yapıda değil özel üretim olması gerekiyor , şimdilik segate ile anlaşmışlar ama ileride wd veya diğer üreticilerde dahil olabilir
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa.
    Ben anlamadım. Buna normal M2 takamıyor muyuz? Özel üretilmiş bir şey mi almak lazım
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    ebavamqko 1 sa. Lord Melkor
    https://forum.donanimhaber.com/xbox-series-x-en-guclu-konsol-ana-konu--138606936-631#144636471konuda da yazdığım üzre


    Böylece XBOX'ı 150 dolar daha pahalı yapmaktan kurtamış Microsoft Xbox takımı. Bu sayede 2000 euroluk makinayi 500 euroya alabilicez ... tabi bunda MS"un da fedakarlığı var.


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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 sa.
    1TB kesinlikle yetmiyor konsolda, guzel bir cozum olmus 👍🏼
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    _Dominic_Toretto_ 2 sa.
    Eskiye dönüş..

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    aynasızadam 2 sa. yeni yorumcu _Dominic_Toretto_
    Ne kadar doğru bir yaklaşım
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    Dreandes (Ahmet Bey) 2 sa. _Dominic_Toretto_
    Üstat One serisindeki daha mı iyiydi :) Sökme ve vidalama derdinden kurtarmışlar işte. Fiyat pahalı olacak fakat insanlar basitliği sever her zaman.
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    .V. 2 sa. _Dominic_Toretto_
    Sınırlı olup bol keseden konulamayan şeylerin değiştirilebilir veya genişletilebilir olması belli bir şeyi dayatmaktan daha mantıklı bir çözüm olarak duruyor. O dönem flash depolama pahalı ve kısıtlıydı, konsolun içerisine oyun kayıtlarını depolaması için yerleşik 8-16mb hafıza konulabilirdi ama bu hem maliyeti yükseltecek hem de çoğu oyuncu için sınırlama oluşturacaktı. Bugün 1tb seçeneği çoğu kişiyi memnun etmeyecek, 2-4 tb seçenekleri olsa ilk alım maliyetinde göz korkutacak, çoğu kişi sonrdan yetmeyen konsolunu yükseltmek isteyecek, tüm bu problemler önceden giderilmş.
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    fhrstw 2 sa.
    Fiyatı temiz 150 dolar olur bizede 1.5 bine gelir. Ama bence şuan için gereksiz tamam bir oyun 100 gb falan ama 20 oyunu birden aynı anda kim oynuyor oynarsın hadi 5-6 bilemedin 8-10.
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    .V. 2 sa. fhrstw
    Üzerine genişleme yuvası konulması gayet güzel düşünülmüş akıllıca bir hamle. Hafıza yetmediğinde kapalı kutu olan konsola neden müdahalede bulunup orasını burasını açayım veya etrafında harici diskler kirlilik oluşturayım. Oyunlar ilerleyen dönemde 150-200gb rahat vuracaktır, 1tb konsolda kullanılabilir 900gb kullanılabilir alan olsa çoğu kişi yetmeyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    selim oğlu (yavuz demir) 2 sa.
    Neden herşey için bir site açılırki? Olan sitene eklesen direk olmaz mı?
    Neyse fizik gerçekten ilerlemiş bundan onu anlıyoruz.
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