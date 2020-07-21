Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı

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Gelecek nesil konsollarla ilgili gündeme kalmayı başaran konulardan biri de bu cihazların sahip olacağı SSD depolama çözümleri. PC kanadında uzun bir süredir bizlerle olan SSD’ler gün geçtikçe hızlanıyor. Xbox Series X ve PlayStation 5’te de göreceğimiz özelleştirilmiş SSD depolama çözümleri ise oyun yapımcılara göre konsol deneyimimizi daha önce tecrübe edemediğimiz seviyelere taşıyacak.

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Yakında bizlerle olacak konsolların depolama çözümlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise bu cihazlardaki genişleme yuvalarına takabileceğimiz harici SSD kartlar olacak. PCIe 4.0 mimarisi üzerinde şekillenecek bu kartlardan Xbox Series X için olanı konsola özel olacak ve Seagate tarafından üretilecek.

Seagate’in Xbox’a özel olarak üreteceği depolama çözümünün web sitesi ise açılmış durumda. “Xbox Series X İçin Seagate Depolama Genişletme Kartı” başlığıyla açılan ve Türkçe desteği de bulunan sitede Seagate Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fochtman’ın bir de kısa bir tanıtım yazısı yer alıyor. Henüz fiyatı belli olmayan genişleme kartıyla ilgili açıklamayı aşağıda okuyabilirsiniz.

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“Seagate, yeni nesil oyunların vazgeçilmez bir parçası olmaktan heyecan duyuyor. Performansa getirilen yeni standart sayesinde, oyunlar her zamankinden daha dinamik, görsel olarak daha çarpıcı ve daha sürükleyici olacak. Seagate'in Xbox Series X Depolama Genişletme Kartı teknolojisi, konsolun dahili SSD’sinin sağladığı deneyimi çoğaltarak en yüksek hızlarda ek oyun depolama alanı sunar. Xbox ile güçlerimizi birleştirmekten gurur duyuyor ve oyuncuların yüksek kaliteli oyun deneyiminin keyfini bir an önce çıkarmalarını istiyoruz.”

https://www.tomshardware.com/news/xbox-series-x-storage-expansion-card-site-goes-live

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