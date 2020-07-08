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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born

    Cupra logosu altında yeniden şekillenen el-Born, daha sportif tasarıma sahip olmanın yanı sıra 500 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. İşte 2021 Cupra el-Born tasarımı ve paylaşılan özellikleri:
    22 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born
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    Volkswagen Grubu’nun en sportif elektrikli hatchback modeli Cupra’dan geldi. Seat el-Born, performans odaklı Cupra markasının dokunuşlarıyla yeniden doğdu. Cupra el-Born'un şimdilik sadece tasarımı ve bazı özellikleri paylaşıldı.

    2021 Cupra el-Born’un teknik detayları henüz tam olarak açıklanmadı. Örneğin otomobilin arka aksına konumlandırılan elektrik motorunun güç ve tork değerleri henüz belli değil. Bu noktada standart Seat el-Born’daki 204 beygirin artıp artmadığını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz değişimlerden biriyse Cupra el-Born’un 77 kWh’lık daha büyük bir batarya ile donatılmış olduğu. Standart modelde 62 kWh’lık batarya bulunuyordu.

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    Bataryadaki bu değişim, menzile 80 kilometrelik artış olarak yansımış. Cupra el-Born, tam şarj ile WLTP’ye göre 500 kilometre menzil sunuyor. Markanın açıklamasına göre, hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika şarj ile 260 kilometre menzil elde etmek mümkün. Cupra el-Born’un 0-50 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamladığı da verilen bilgiler arasında. 0-100 km/s değeri ise henüz belli değil.

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    MEB platformu üzerine inşa edilen Cupra el-Born, bu modele özel olarak geliştirilen Dinamik Şasi Kontrol Sport (DCC Sport) ile donatılmış. Söz konusu sistem, otomobilin süspansiyonunu yol koşullarına göre ayarlayarak konforlu bir sürüş deneyiminin yanı sıra manevra kolaylığı da sağlıyor. Bunun yanı sıra Cupra e-Born’da artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine sahip head-up display de bulunuyor.

    Volkswagen ID.3 ile birlikte Almanya’daki Zwickau fabrikasında üretilecek olan Cupra el-Born, 2021 yılında Avrupa’da satışa sunulacak.



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    Dharma Initiative (hamdi tuzsuz) 20 sa. en beğenilen Moueson
    seat renonun icinden gecer seni fanatik renocu
    Yanıtla +18
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    Moueson 22 sa.
    Seat zaten vw'nin merdiven altı markası değil miydi ! Cuprada ne oluyor daha ne kadar alt marka çıkaracaklar merak ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Dharma Initiative (hamdi tuzsuz) 20 sa. Moueson
    seat renonun icinden gecer seni fanatik renocu
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    susesa (selim sağlam) 2 dk.
    özellikler şüphe uyandıracak derecede güzel
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    Dead Space6 (Doruk Sancaktar) 5 sa.
    Alt markanın alt markası
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    MaDMaxiBo 8 sa.
    Çupra (çipura) balığının dikenli kısmına benzemiş ön mazgal, güzel durmuş.

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    Halilowich (H Y) 8 sa.
    Ön kaput Peugeot 208'i andırmıyor mu sizce de?

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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 16 sa.
    Seat VW'nin alt markasıydı şimdi de Seat'ın alt markası Cupra çıktı, 10 sene sonra Cupra'nın alt markası Motta çıkar.
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    cngzmls 19 sa.
    Hamdolsun Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) bu işe de el attı.
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    race_2007 (yener my) 19 sa.
    Gayet sade ve kaliteli güzel durmuş. Bu gidişle malesef bizim yerli otomobil çıktım diyene kadar modası geçmiş olacak
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    Şıh Hazretleri (- -) 20 sa.
    Ben gayet beğendim. Cupra'nın oyun bilgisayarı vari logosu olmasa gayet hoş olmuş, umarım Seat adı altında sade versiyonu da çıkar.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 20 sa.
    0-50 km/s 2.9 sn nedir? A haber verisi mi?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa.
    Çinakop olanı yok mu bunun? Iyğğ tamam la iğrençti hakkaten...
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    2135 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, cupra ve
    4 etiket daha cupra el-born elektrikli araç hatchback Bilim ve Teknoloji
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