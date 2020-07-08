Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Grubu’nun en sportif elektrikli hatchback modeli Cupra’dan geldi. Seat el-Born, performans odaklı Cupra markasının dokunuşlarıyla yeniden doğdu. Cupra el-Born'un şimdilik sadece tasarımı ve bazı özellikleri paylaşıldı.

2021 Cupra el-Born’un teknik detayları henüz tam olarak açıklanmadı. Örneğin otomobilin arka aksına konumlandırılan elektrik motorunun güç ve tork değerleri henüz belli değil. Bu noktada standart Seat el-Born’daki 204 beygirin artıp artmadığını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz değişimlerden biriyse Cupra el-Born’un 77 kWh’lık daha büyük bir batarya ile donatılmış olduğu. Standart modelde 62 kWh’lık batarya bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli şehir aracı Wuling E5C, küçük boyutlarına rağmen 4 kişilik kabiniyle şaşırtıyor

Bataryadaki bu değişim, menzile 80 kilometrelik artış olarak yansımış. Cupra el-Born, tam şarj ile WLTP’ye göre 500 kilometre menzil sunuyor. Markanın açıklamasına göre, hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika şarj ile 260 kilometre menzil elde etmek mümkün. Cupra el-Born’un 0-50 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamladığı da verilen bilgiler arasında. 0-100 km/s değeri ise henüz belli değil.

Ayrıca Bkz. "Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı"

MEB platformu üzerine inşa edilen Cupra el-Born, bu modele özel olarak geliştirilen Dinamik Şasi Kontrol Sport (DCC Sport) ile donatılmış. Söz konusu sistem, otomobilin süspansiyonunu yol koşullarına göre ayarlayarak konforlu bir sürüş deneyiminin yanı sıra manevra kolaylığı da sağlıyor. Bunun yanı sıra Cupra e-Born’da artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine sahip head-up display de bulunuyor.

Volkswagen ID.3 ile birlikte Almanya’daki Zwickau fabrikasında üretilecek olan Cupra el-Born, 2021 yılında Avrupa’da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.