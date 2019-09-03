Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı

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Geçtiğimiz haftalarda gerek dış gerekse iç tasarımından ipuçları gördüğümüz Cupra Tavascan konsepti üzerindeki örtü kaldırıldı. Fütüristik görüntüsüyle bir konsept olmanın hakkını veren Cupra Tavascan, markanın elektrikli geleceğine ışık tutuyor.

Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine oturtulan Cupra Tavascan konsepti üç elektrik motorundan güç alıyor. İkisi ön aksa ve biri de arka aksa yerleştirilen motorlar bu sayede dört tekerlekten çekişi mümkün kılıyor ve toplamda 306 beygir güç üretiyor. Böylelikle Cupra Tavascan konseptinin 0-100 km/s hızlanması 6.5 saniye sürüyor.

Coupe-SUV benzeri bir gövdeye sahip olan Cupra Tavascan’daki motorları 77 kWh’lık lityum iyon batarya besliyor. Zemine düz bir biçimde yerleştirilen batarya iç yaşam alanına etki etmediği gibi ağırlık merkezini düşürüyor ve daha dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Söz konusu bataryanın Cupra Tavascan’a sağladığı sürüş menzili de WLTP ölçümlerine göre 450 km olarak açıklandı.

Son derece agresif bir ön tasarıma sahip olan Cupra Tavascan konseptinde estetik çizgilere sahip kaput, ince LED farlar ve aydınlatmalı Cupra logosu dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında ise türbin şeklindeki 22 inç jantlar, kapı içine gizlenmiş kollar ve geriye doğru yükselen omuz çizgisi görülüyor. Ayrıca, yeni konseptlerde gördüğümüz kameralara yer vermek yerine geleneksel yan aynaların korunmuş olması da göze çarpan detaylar arasında.

Adını İspanya'nın bir köyünden alıyor

Cupra Tavascan konseptinin kabininde fütüristik detaylar ve sadelik güzel bir biçimde harmanlanmış. Entegre hoparlörlere ve akıllı telefon bağlantısına sahip dört adet koltuk, sürüş modları ve start/stop düğmesine sahip üç kollu direksiyon, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence ekranı, Alcantara ve karbon fiber trim ve ambiyans aydınlatması buradaki özelliklerden. Bilgi-eğlence ekranının gerekli hallerde ön taraftaki yolcuya doğru döndürülebildiği de verilen bilgiler arasında.

İsmini İspanya’nın Fransa sınırına yakın bir köyünden alan Tavascan konsepti önümüzdeki hafta Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.