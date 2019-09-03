Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı

Cupra, markanın elektrikli geleceğine ışık tutan Tavascan konseptini önümüzdeki hafta Frankfurt'ta sergileyecek. Üç elektrik motorundan güç alan Cupra Tavascan'ın sürüş menzili tek şarjla 450 km.
2 gün
5,9b
3
3
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda gerek dış gerekse iç tasarımından ipuçları gördüğümüz Cupra Tavascan konsepti üzerindeki örtü kaldırıldı. Fütüristik görüntüsüyle bir konsept olmanın hakkını veren Cupra Tavascan, markanın elektrikli geleceğine ışık tutuyor.

Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine oturtulan Cupra Tavascan konsepti üç elektrik motorundan güç alıyor. İkisi ön aksa ve biri de arka aksa yerleştirilen motorlar bu sayede dört tekerlekten çekişi mümkün kılıyor ve toplamda 306 beygir güç üretiyor. Böylelikle Cupra Tavascan konseptinin 0-100 km/s hızlanması 6.5 saniye sürüyor.

Coupe-SUV benzeri bir gövdeye sahip olan Cupra Tavascan’daki motorları 77 kWh’lık lityum iyon batarya besliyor. Zemine düz bir biçimde yerleştirilen batarya iç yaşam alanına etki etmediği gibi ağırlık merkezini düşürüyor ve daha dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Söz konusu bataryanın Cupra Tavascan’a sağladığı sürüş menzili de WLTP ölçümlerine göre 450 km olarak açıklandı.

Son derece agresif bir ön tasarıma sahip olan Cupra Tavascan konseptinde estetik çizgilere sahip kaput, ince LED farlar ve aydınlatmalı Cupra logosu dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında ise türbin şeklindeki 22 inç jantlar, kapı içine gizlenmiş kollar ve geriye doğru yükselen omuz çizgisi görülüyor. Ayrıca, yeni konseptlerde gördüğümüz kameralara yer vermek yerine geleneksel yan aynaların korunmuş olması da göze çarpan detaylar arasında.

Adını İspanya'nın bir köyünden alıyor

Cupra Tavascan konseptinin kabininde fütüristik detaylar ve sadelik güzel bir biçimde harmanlanmış. Entegre hoparlörlere ve akıllı telefon bağlantısına sahip dört adet koltuk, sürüş modları ve start/stop düğmesine sahip üç kollu direksiyon, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence ekranı, Alcantara ve karbon fiber trim ve ambiyans aydınlatması buradaki özelliklerden. Bilgi-eğlence ekranının gerekli hallerde ön taraftaki yolcuya doğru döndürülebildiği de verilen bilgiler arasında.

İsmini İspanya’nın Fransa sınırına yakın bir köyünden alan Tavascan konsepti önümüzdeki hafta Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
Adini ispanyadaki bi koyden aliyormus. Bizim yerli otomobilin ismi de yukari deliler olsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 2 gün DoğanGörünümlüToros
Aşağı ayrancı olsun :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 2 gün
Herşey yalan VAG gerçek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
Adini ispanyadaki bi koyden aliyormus. Bizim yerli otomobilin ismi de yukari deliler olsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 2 gün DoğanGörünümlüToros
Aşağı ayrancı olsun :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık 1 gün Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı 1 gün Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor 1 gün 2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu 1 gün Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir) 2 gün Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı 2 gün OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek 2 gün USB 4.0 standardı resmen duyuruldu 2 gün AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi 2 gün Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı 2 gün Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian 2 gün Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı 2 gün Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun 2 gün Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor 2 gün 2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu? 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı Sonraki Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu? 2 gün Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'ün tanıtılacağı tarih açıklandı 2 gün Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri: 2 gün Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu 2 gün 2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 2 gün Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir 2 gün Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı 2 gün LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı 2 gün iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor 2 gün Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor 3 gün Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı 3 gün MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu 3 gün Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı 3 gün Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak 3 gün Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı 3 gün Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler 3 gün Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda 3 gün TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta 3 gün Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı 3 gün Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
(ANKET) 45-50 bin arası otomatik araç tercihi
DH Forum
GÜLHANE TIP YATAY GEÇİŞ SONUCUNDA BUYUK MAĞDURİYET(yardım edin...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim